Rusya ile yaşanan kriz ihracatçıyı vuruyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Rusya'ya ihraç edilen tonlarca domatesin yüklü olduğu TIR'lar kotanın dolduğu gerekçesiyle sınırda bekletiliyor” dedi. İlişkilerin iyi olduğu dönemde kotanın dolmasından sonra ek kota alındığını hatırlatan Güzelmansur, “İdlib nedeniyle ilişkiler gerginleşince ek kota alınamıyor” açıklamasını yaptı.

“Rusya'ya domates ihracatında yıllık 150 bin ton kota var. Bu ihracatın çoğu da Hatay'ın özverili ihracatçıları tarafından yapılıyor” diyen CHP'li Güzelmansur, şunları söyledi:

“Önceki yıllarda bu kota dolduktan sonra yapılan girişimlerle artırılır, ihracatçı, üretici, nakliyeci mağdur edilmezdi. Şimdi Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle bu gerçekleştirilemiyor. Yüzlerce TIR, tonlarca domates sınırda tıkanıp kalmış durumda.”