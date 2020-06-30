Rusya uçuşları tekrar başlayacak mı?

TASS haber ajansının verdiği bilgiye göre Rusya, Türkiye’nin iki ülke arasında uçuşların 15 Temmuz’dan itibaren yeniden başlaması teklifini değerlendiriyor.

Foreks’in TASS’tan aktardığı habere göre, Rusya Federasyonu ile BDT ülkeleri arasında hava trafiği diğer ülkelerden daha önce yeniden başlayabilir.

Rusya mart ayında Moskova-İstanbul uçuşları dışında Türkiye ile hava trafiğini kapatmıştı. Açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almamıştı.

TÜRKİYE AB’NİN UYARI LİSTESİNDE

Avrupa Birliği, 1 Temmuz’dan itibaren AB dışındaki 13 ülkeye daha ‘seyahat uyarısını' kaldırma kararı alıyor.

Almanya, 1 Temmuz’da AB’de başkanlığı üstlenecek ve liste o zaman yeniden gözden geçirilebilecek. Türkiye de, 1 Temmuz ya da hemen ardından ‘seyahat uyarısının kaldırılmasını' talep ediyor.

13 ülkenin ardından, virüsün çıktığı Çin’e de kolaylık sağlanması planlanıyor ancak bu ülkeler arasında Türkiye yok. Türkiye’ye seyahat uyarısı yine 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

SEYAHAT UYARISININ ANLAMI NE?

Seyahat uyarısı, ülkeye gidiş-geliş yasağı anlamına gelmiyor. Ancak, genellikle turizm amaçlı gidenleri de caydırıyor.

Çünkü, dönüşte başta karantina, test şartı ya da iş hayatını aksatma nedeniyle çeşitli sorunlar çıkabiliyor. Sağlık sigortaları, ‘önerilmeyen ülkeye gidildiği' için sıkıntılar yaratabiliyor.

Almanya’nın, Robert Koch Enstitüsünün listesine göre koyduğu ‘Türkiye’ye seyahat uyarısı' ise şu anki durumda 31 Ağustos’a kadar sürecek.

Bu uyarı kaldırılmazsa, Almanların en çok sevdiği tatil ülkesi Türkiye’ye bu yaz yoğun olarak gitmeleri pek mümkün olmayacak.