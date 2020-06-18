Rusya’ya adrese teslim ihale

Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı ihalesinde 5 aydır kapalı duran sır perdesi Rusya'dan gelen haberle kalktı. Ticaret Bakanı Yardımcısı Oleg Boçarov, önceki gün, “İleri düzey müzakerelerde yer alan Türkiye'deki temsilciliğimizin desteğiyle, Rus pilotların yönetimindeki Beriyev uçaklarının 4 ay süreyle Antalya, İzmir ve Bodrum çevresindeki olası durumlarla mücadelede yardım etmesini gözlemleyeceğiz” dedi.

BEDELİ AÇIKLANMADI

Rusya tarafında her şey çok net açıklandı. Ancak yasal zorunluluk olmasına rağmen ihale, Türkiye'de Kamu İhale Kurumu kayıtlarına yansımadı. Orman Genel Müdürlüğü,

SÖZCÜ'nün talebi üzerine yaptığı özel yazılı açıklamada gelişmeyi doğruladı. İhalenin 7 Mayıs'ta sessiz sedasız yapıldığı ortaya çıktı. İhalenin, yasanın esas usül olarak kabul ettiği rekabeti, şeffaflığı ve katılımı üst düzeyde sağlayan “açık” usülde yapılmadığı kesin. Ancak hangi usulde düzenlendiği ve ne kadar bedelle verildiği ise hâlâ sır.

HANGARDA DURUYOR

Açıklamada önemli detaylar yer aldı. İhale, Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi- CMC Savunma Sanayi A.Ş. İş Ortaklığı'na verildi. Kayyum tarafından yönetilen THK'nın, 5'i faal toplam 9 yangın söndürme uçağının hangarda beklemesine rağmen Rus uçaklarıyla ihaleye girmesi dikkat çekti. THK'nin 4 bin 900 litre su kapasiteli uçakları, 5 bin litre şartı nedeniyle ihaleye sokulmamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl Rus uçaklarını, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le incelemiş, hemen ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bizzat test etmişti.

RUSLARIN ALACAĞI BELLİYDİ

20 Şubat'ta yapılan ilk ihaleye iki gün kala uçakları üreten Beriyev'in CEO'su Yuriy Grudinin, “Türkiye, jet amfibi uçağı ihalesi açtı. Bu sadece bizde var” diyerek aslında sonucu açıklamış oldu. İhale komisyonu 20 Şubat'ta toplandı. Ruslar Ankara'ya kadar geldi. Ancak Suriye politikaları nedeniyle Türkiye ile oldukça gergin günler geçiren Ruslar teklif vermedi. İhale iptal edildi. Aradan geçen 5 ayda kamuoyuna açıklanan hiçbir gelişme olmadı. Sessizliği bozan açıklama yine Rusya'dan gelmiş oldu.