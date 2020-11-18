Rüzgarda 15 bin kişi işsiz kalacak

Ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde, enerji sektöründeki belirsizlik binlerce kişiyi işsiz bırakabilir. Türkiye'nin son yıllarda atılım yaptığı sektörlerden olan rüzgâr enerjisinde, devletin sağladığı desteklerin 2021 yılında sürmemesi halinde şirketlerin kapısına kilit vurma tehlikesi bulunuyor.

Kanat, kule üretimi ve montajı gibi alanlarda binlerce kişinin çalıştığını söyleyen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) son başkanı ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, bu yatırımların ve istihdamın Türkiye'nin rüzgar geleceğine yönelik olarak yaratıldığını söyledi.

YENİ MEKANİZMA GEREK

Rüzgârla ilgili desteklerin ve gelecek vizyonunun çizilmemesi durumunda, yabancı yatırımcıların ağırlıklı bulunduğu sektörde yatırımların yurtdışına taşınacağını ifade eden Yıldırım, 15 bin kişinin işsiz kalabileceğini dile getirdi. Rüzgâr enerjisi sektörü olarak artık doğrudan destek değil, finanse edilebilir bir mekanizma istediklerini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTA

“Destekler sürmezse, yabancı yatırımcılarda korumacı refleksler gelişir ve farklı ülkelere giderler. İspanya 10 yılda geliştirdiği rüzgar gücünü 1 yılda kaybetti. Bu insanlar yurtdışında çok kolay iş bulabilecek kişiler. Bu kadar istihdamı sürdürmek için alarm vermek zorundayız. Çünkü geri dönülemez bir noktaya geldik. Artık Türkiye'nin karar vermesi gerekiyor. Ya 5-10 yıllık yeni bir plan olacak, ya da sessiz kalmaya devam edilecek. Bu sessizlik de artık destek vermeyeceğiz demektir.”