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Ryanair 3,000 kişiyi işten çıkarıyor

Avrupa'nın en ucuz hava yolu şirketlerinden olan İrlanda merkezli Ryanair 3,000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. 19 bin kişinin çalıştığı hava yolu devi böylece iş gücünün yüzde 15'ini kaybetmiş olacak.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Ekonomi
Ryanair 3,000 kişiyi işten çıkarıyor

Avrupa’nın en büyük ucuz hava yolu şirketlerinden olan Ryanair corona virüsü sektörü durma noktasına getirdiği için çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkarma kararı aldı.

Financial Times’ta yer alan habere göre; Firma tarafından yapılan açıklamada uçak bileti talebinin corona virüsü öncesine dönmesinin en az iki yılı bulacağı tahmin edildi.

3,000 kabin görevlisi ve pilotun işine son verecek olan şirket aynı zamanda personel maaşlarında da yüzde 20’ye varan kesintiler yapacak.

Firmanın CEO’su Michael O’Leary’nin maaşından 2021 yılı mart ayına kadar yüzde 50 kesinti yapılacağı ifade edildi.

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Son güncelleme: 10:16 01.05.2020
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