Ryanair uçuşlara yüzde 50 indirimli başlıyor

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerden olan hava yolu ulaşımında şirketler yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın en büyüğü olan Ryanair de uçuşlarına büyük bir indirim ile başlayacak.

Mirror'da yer alan habere göre, İrlanda merkezli Ryanair, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'nın tatil bölgelerine olan uçuşlarında yüzde 50'ye varan indirimler yapmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse, yolcular 16.5 pounda (yaklaşık 140 TL) bilet alma imkanına sahip olacak.

Ryanair, başta İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz olmak üzere, tatil beldeleriyle ünlü ülkeler olmak üzere, günde bin uçuş hedefliyor.

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‘FİYATLARI OLABİLDİĞİNCE DÜŞÜRECEĞİZ'

Şirketin CEO'su Michael O'Leary, verdiği bir röportajda indirim yapacaklarını belirterek, “Geçen yılın temmuz ayına kıyasla yolcu sayımızın yarı yarıya düşmesini bekliyoruz. Tekrar uçmaya başladığımızda, insanları yeniden uçaklara çekmek için fiyatları olabildiğince aşağı çekeceğiz. Koltukları mümkün olduğunca doldurmak için biletleri en düşük fiyattan satmaya çalışacağız” dedi.

'14 GÜNLÜK KARANTİNAYA KİMSE UYMAZ!'

O'Leary, 8 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye dönen kişilerin 14 günlük karantina altına alınacak olmasını da eleştirerek, “İnsanlar buna uymayacaklar ve yetkililer bunun karşısında çaresiz kalacak. Haziran ayının sonuna doğru bu kuralın sessiz sedasız gündemden kalkacağını ya da resmen iptal edileceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

UÇUŞ BOYUNCA MASKE TAKILACAK

Ryanair ilk etapta normal uçuş sayısının yüzde 40'ına ulaşmayı hedefliyor. Uçuşlarda corona virüsü salgını nedeniyle yolcular bazı tedbirleri uygulamak zorunda kalacak. Bunların en önemlileri, uçağa binmeden önce ateş ölçümü yapılması ve uçuş boyunca maske takılması.