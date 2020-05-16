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Sabancı Holding’den ilk çeyrekte 1,2 milyar TL net kâr

Sabancı Holding, 2020 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar doğrultusunda, Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik düşüşle 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Topluluğun net kârı ise bu dönemde yüzde 13 artışla 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
16:56 -
Haberler Ekonomi
Sabancı Holding’den ilk çeyrekte 1,2 milyar TL net kâr

Yılın ilk üç aylık mali tablolarıyla ilgili değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, corona virusü (Covid-19) pandemisinin etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığına dikkat çekti.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

Alper açıklamasında şunları kaydetti: “2020 yılının ilk çeyreği, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet kârındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020 yılının ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.”

Teknolojik altyapı ve dijitalleşmeye vurgu yapan Alper, “Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi Sabancı Topluluğu olarak son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Covid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz” dedi.

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