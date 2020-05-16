Sabancı Holding’den ilk çeyrekte 1,2 milyar TL net kâr

Yılın ilk üç aylık mali tablolarıyla ilgili değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, corona virusü (Covid-19) pandemisinin etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığına dikkat çekti.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

Alper açıklamasında şunları kaydetti: “2020 yılının ilk çeyreği, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet kârındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020 yılının ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.”

Teknolojik altyapı ve dijitalleşmeye vurgu yapan Alper, “Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi Sabancı Topluluğu olarak son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Covid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz” dedi.