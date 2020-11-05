Sabancı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper şöyle dedi: Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, geçmiş dönemlerde attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise, yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurtiçinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık.