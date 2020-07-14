Sabiha Gökçen’de ikinci çatlak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pist inşaatında ikinci büyük çatlak oluştu. 7 yıldır bitirilemeyen inşaat yine durdu. Çatlak, doğu ucunda, pistin altından çevre yolu geçişini sağlayan iki tünelde meydana geldi.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, çatlağın 2018 yılında tünellerin üzeri toprakla örtülürken oluşan ilk çatlakla çok benzer şekilde meydana geldiği belirtildi.

Kasım ayında açılması beklenen pistin yeni çatlak nedeniyle en az birkaç ay daha ertelenebileceği tahmin ediliyor. İşin sahibi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. DHMİ, SÖZCÜ'nün sorularına da yanıt vermedi.

Havalimanını ana üs olarak kullanan Pegasus ve işletmeci ISG, yolcuları mağdur olmasın diye çatlak nedeniyle yolun trafiğe kapatılmasını, kendilerine verilen bilgi doğrultusunda “Bakıma alındı” diyerek duyurdu.

RAKİP FİRMALAR

İkinci pisti Sabiha Gökçen'e rakip pozisyondaki İstanbul Havalimanı'nı işleten Cengiz, Kalyon ve Makyol firmalarının yaptığını SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.

İHALESİ 2014’TE YAPILDI

İkinci pist için, iki ayrı etabı içeren iki ayrı ihale yapıldı.İlk ihale 5 Ağustos 2014 tarihliydi. Deplaseler, yollar ve tünellerden oluşan 1. etap işlerin yaklaşık maliyeti 720 milyon TL'ydi.

İhale sözleşmesi, 486 milyon 456 bin 992 TL teklif veren YSE Yapı ile imzalandı. İkinci etap ihale ise 7 Haziran 2016'da yapıldı. Bu kez 21/b usulü yani pazarlık usulünün davet tipi tercih edildi.

1 milyar 397 milyon liralık ihale Makyol İnşaat'a verildi. Sözleşmeye göre pistin 2017 Ağustos'unda tamamlanması gerekiyordu. Pist bitirilemediği için ağır bakıma alınamayan, Ulaştırma Bakanı'nın ifadesiyle “yorgun kalan” birinci pistte üst üste iki kaza yaşandı. 5 Şubat'ta yaşanan kazada 3 kişi öldü 180 kişi yaralandı.