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Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı

Corona virüsü salgını sonrasında normalleşme adımları kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan da Rusya uçuşları yeniden başladı. 

16:28 -
Haberler Ekonomi
Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nda 28 Mart tarihinde uçuşlara geçici süreyle ara verilmiş 1 Haziran tarihinde ise yeniden başlamıştı.

Normalleşme adımlar kapsamında corona virüsü salgını nedeniyle uçuşlarına ara veren yabancı hava yolu şirketleri tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı´na gelmeye başladı.

Bu kapsamda bugün Rusya´nın başkenti Moskova´dan Pobeda Havayolları´nın Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı´na saat 13.30´da inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek.

Öte yandan Pegasus Havayolları´nın da saat 17.50´de Moskova´dan Sabiha Gökçen Havalimanı´na inecek uçağı ile Rus turistler İstanbul´a gelmeye devam edecek. (DHA)

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