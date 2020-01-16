Sağcı solcu out zengin fakir in

Türkiye'de 2018'de yaşanan kur krizinin yükü halkın sırtına yüklendi. İşsizlik ve hayat pahalılığı vatandaşın en önemli sorunu haline geldi. Ülkede işsizlik oranı ve hane halkı harcamalarındaki düşüş krizin derinliğini ortaya koyarken; yapılan araştırmalar da toplumsal kutuplaşmanın ‘zengin-fakir' eksenine kaydığını ortaya koyuyor. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47.4) alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurosat) göre Türkiye gelir eşitsizliğinde 34 Avrupa ülkesi arasında Sırbistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

EKONOMİ İLK SIRADA

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması 2019 sonuçlarını dün açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, vatandaş için ülkenin şu anki en önemli sorunları arasında yer alan ekonomik konular yüzde 41.6 oranı ile öne çıktı. Hal böyleyken Türkiye'de kutuplaşmanın ekseni de ‘sağcı-solcu' ve ‘laik-dindar' ayrımından ‘zengin-fakir' eksenine kaymaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi'nin 10 yıldır tekrarladığı araştırma 26 şehir merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, 2019'da halkın yarıya yakını ekonomik olarak geçen yıla göre daha sıkıntıda olduğunu belirtiyor.

‘GEÇİNEMİYORUZ'

Ülkenin en büyük sorunu olarak (%19.8) terör görülürken, ekonomik konular olan işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk bir arada değerlendirildiğinde toplamda yüzde 46.1 ile birinci sıraya yerleşiyor. Araştırmada “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi” sorusuna toplumun yüzde 46.5'i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirti. ‘Kendimi ve ailemi geçindiremedim' diyenlerin oranı ise 2018'de yüzde 6.6 iken, 2019'da yüzde 11'e çıktı. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunları arasında ise işsizlik yüzde 18.1 ile başı çekti. İşsizliği, enflasyon (% 11.4), gıda fiyatlarındaki artış (%11.2) takip etti. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Araştırma bize Türk halkının resmini hatta videosunun çekme fırsatı veriyor” dedi.

Tasarruf yapamıyoruz

Türkiye'nin Eğilimleri Araştırması'nda (2019) vatandaşın tasarruf yapma durumunu belirlemeye yönelik sorulan ‘Aylık ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra tasarruf yapma imkanınız oluyor mu' sorusuna her 100 kişiden 72.3'ü ‘hayır' cevabını verdi. ‘Elinizde tasarruf edilmiş bir miktar paranız olsa, bunu ne şekilde değerlendirirdiniz' sorusuna verilen yanıtlar arasında ‘altın' yüzde 44.6 ile birinci sırada yer aldı.

‘Kutuplaştık' diyenler %51

Araştırmaya göre, her 100 kişiden 51'i Türkiye'de kutuplaşma olduğunu düşünüyor. Kutuplaşma olduğunu düşünenler ayrışmanın yüzde 43.5 oranında laiklik-dindar ekseninde yaşandığını düşünüyor. 2018'de yüzde 51.8 olan bu oranda yaşanan değişim dikkat çekiyor. Kutuplaşma olduğunu düşünenlerin yüzde 24.4 ise sağcı-solcu ekseninde bir ayrım yaşandığını düşünüyor. Kutuplaşmanın ‘zengin-fakir' ekseninde yaşandığını düşünenlerin oranı ise 2 yılda 11 puan artışla yüzde 20.5'e kadar çıkıyor.