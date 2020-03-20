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Sağlık Bakanlığı kura ile personel alabilecek

Resmi Gazete'de yer alan geçici bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için sınavsız, kurayla işçi alabilecek.

Sozcu.com.tr
08:23 -
Haberler Ekonomi
Sağlık Bakanlığı kura ile personel alabilecek

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında değişiklik yapıldı.

Eklenen bir geçici madde ile 2020 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler sınavsız bir şekilde noter kurası ile belirlenecek.

Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı değerlendirme neticesinde asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine yedek aday alınacak.

noter Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 08:30 20.03.2020
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