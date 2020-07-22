Sağlık Bakanlığı’nda kritik görevden alma!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç görevinden alındı. 2013'ten beri Kılıç'ın başında olduğu daire, corona virüsü tanı kitlerine onay vermekle yetkili.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı daire yetkilileri görevden alınmayı doğruladı.

Ulaştığımız Sağlık Bakanlığı kaynakları ise Kılıç'ın durumu hakkında “biten sözleşmesi yenilenmediği için artık görevde değil” ifadesini kullandı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık’ın haberine göre; Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı ve Bioeksen şirketi tarafından üretilen corona virüsü tanı kitinin yurt dışına denetime gönderildiğini ve bu denetimde kitin pozitif sonuçları yakalama oranının yüzde 40 çıktığını, Sağlık Bakanlığı'nın bu sonuca tepki gösterdiğini ve bunun üzerine Kılıç'ın görevden alındığını öne sürüldü. Bakanlıktan ise iddialarla ilişkin bir açıklama gelmedi.

BAKAN YARDIMCISI MEŞE'DEN ‘KİT’ AÇIKLAMASI

DHA’da yer alan habere göre dün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yerli tanı kitinin ne kadar doğru sonuç verdiği konusundaki soruya da şöyle cevap verdi:

“Tanı kitimiz halk sağlığı laboratuvarlarında geliştirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından akreditasyonları yapıldı. Testin yüzde 90'ın üzerinde duyarlılığı var. PCR testinin pozitifliğini testin alınış şekli ve virüsün atılımı etkiliyor. Bir gün pozitif, ikinci günü negatif çıkabiliyor test sonucu. Bu sonuç tanı kitiyle alakalı değil virüsün atılımıyla ilgili. O yüzden yaşanan sorun testin duyarlılığının düşük olduğundan değil. Yerli tanı kitimizle ilgili bir sorun yok.”

TEST KİTLERİNİ BİOEKSEN ÜRETİYOR

Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen firması ortaklığında geliştirilen ancak ticari satış hakları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de (USHAŞ) olan “Covid-19 RT-qPCR Tespit Kiti”nin yurt dışı tanıtım ve satış faaliyetleri sürüyor.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Bioksen Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ketre, tanı kitlerinin yurt dışına denetime gönderildiği ve pozitif vakaları yakalama oranının yüzde 40 çıktığı iddiasını yalanladı.

TTB: TESTLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SORGULUYORDUK

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Corona virüsü testlerinin güvenilirlik noktasını hep sorguluyorduk. Fakat bu eleştirilerimiz sanki sistemi sorgulamak gibi algılanıyordu. Aylar sonra doğru söylediğimiz ortaya çıktı. TTB'nin ortaya attığı soruların değerli olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.