Sahibinden.com’a rekabet soruşturması

Kurum tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu;

27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi.”

SORUŞTURMA KONUSU: HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Açıklamada soruşturma kararının dayandırıldığı 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi “Hakim durumun kötüye kullanılması” ile ilgili. Bu maddede şu ifade yer alıyor:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”