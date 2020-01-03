Sahin’e 10, lüks otoya 4338 lira indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 12'ye düşürdüğü Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) en büyük avantajı, zenginin lüks otomobiliyle uçağı sağladı. Yılbaşında MTV'ye gelen yüzde 22.58'lik zammın yüzde 12'ye düşürülmesi sonucu eski model 15-20 bin lira değerindeki Şahin ve benzeri marka bir araç sahibinin ödeyeceği MTV sadece 10 lira düştü. Buna karşılık, örneğin Porsche marka araç sahipleri 4 bin 338 lira, milyon dolarlık uçak ve helikopter sahibi patronlar ise 7 bin 358 lira vergi indirimi elde etti. Yasa uyarınca Türkiye'de sadece kara ve hava araçlarından MTV alınıyor ve bu vergi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Özel amaçlı kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden alınan MTV ise 2009 yılında AKP hükümeti tarafından kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar belirleyebildiği gibi, bu oranı veya vergi miktarlarını yüzde 50 oranına kadar indirebiliyor.

İNDİRİM SADECE MTV İÇİN

Bu yıl birçok vergi ve cezanın artırılmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı tüm vergi ve cezalarda kullanabileceği “indirim” yetkisini bir tek MTV için kullandı ve MTV zammını yüzde 12'ye düşürdü. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, zammın yüzde 22.58'den yüzde 12'ye düşürmesi sayesinde 10-15 bin lira değerindeki bir araç sahibinin ödeyeceği MTV sadece 10 lira düştü. 16 yaşından büyük ve 1.300 cc otomobil sahipleri indirim sayesinde bu yıl 110 TL yerine 100 TL MTV ödeyecekler. Buna karşılık 5-6 milyon lira değerindeki yüksek motorlu 1-3 yaşındaki lüks otomobil sahiplerinin ödeyeceği vergi 4 bin 338 lira azalarak 50 bin 262 liradan 45 bin 924 liraya düştü. Özel uçak ve helikopter sahiplerinin ödeyeceği vergi de 7 bin 358 lira birden azaldı.

1600 cc otomobilde indirim 19-158 lira

Türkiye'de en yaygın olan 1600 cc otomobillerin vergisi, yapılan jest sayesinde 19 TL ila 158 TL arasında düştü. 80 bin liradan başlayıp 300-400 bin liraya kadar giden bu araçlardan 1-3 yaş grubundakiler için bu yıl bin 837 TL yerine 158 liralık indirimle bin 679 TL MTV ödenecek. Bu gruptaki araçlardan 16 yaş ve üstü eski otomobillere sahip olanlar da 217 TL yerine 198 TL MTV ödeyerek, indirimden 19 TL'lik bir fayda sağlamış olacaklar. En lüks gruptaki otomobillerin MTV'sinde yaş, motor hacmi ve fiyatlarına göre 336 lira ila 4 bin 338 lira, uçak ve helikopterlerin MTV'sinde de 882 TL ila 7 bin 359 TL arasında değişen indirimler oldu.