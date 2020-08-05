Salgın döneminde günlük mesai 48.5 dakika uzadı

Harvard ve New York Üniversitesi, Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'da, 21 bin şirketten 3.1 milyon çalışanın katıldığı bir araştırma yaptı. Bloomberg'de yer alan habere göre; İnsanların salgının evde kaldıkları döneminde, bir günde evden çalışarak ofiste çalışmaya göre 48.5 dakika daha fazla mesai yaptığını ortaya koydu.

GÜNDE ORTALAMA 1.4 MAİL FAZLA ATILDI

Araştırmacılar, karantina döneminin başlamasından önceki ve sonraki sekiz haftalık dönemi karşılaştırdı. Buna göre artan sadece mesai süresi değil. Corona virüsü salgını döneminde iş toplantıları yüzde 13 arttı.

Çalışanlar, günde ortalama 1.4 daha fazla e-mail atmaya başladı. Araştırmaya göre Chicago ve Los Angeles gibi şehirlerde ortalama iş günü uzunluğu, salgın öncesi döneme geri dönmeye başladı.

New York, San Jose ve Avrupa'nın büyük bölümünde uzun mesailer mayıs ayına kadar devam etti.

‘KISA SÜREDE SALGIN ÖNCESİNE DÖNEMEYİZ'

Şirketler şimdi, evden çalışmanın moral, üretkenlik, kültür maliyetleri ve diğer faktörler üzerindeki etkilerini inceliyor. İlerleyen dönemde çalışma modelleri değişebilir.

Çalışmanın beş ortak yazarından biri olan Harvard Business School Profesörü Jeff Polzer, insanların yeni çalışma düzenlerini ayarladıklarını söyledi.

Polzer, “Bu yeni alışkanlıkların kalıcı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya gerek var. Ancak yakın zamanda çalışma davranışlarının salgın öncesi döneme döneceğini sanmıyorum. Henüz normal zamanlara dönüyor gibi değiliz” dedi. Şimdiye kadar yapılmış en geniş araştırmalardan biri olan çalışma, geçen ay Ulusal Ekonomik İlişkiler Bürosu tarafından yayınlandı.