Salgın dünyada şişe su satışlarını da vurdu

Reality şov yıldızı Kim Kardashian West, bu yılın başlarındaki bir Instagram yayınında takipçilerine evini gezdirdi. Kardashian'ın sadece suya ayrılmış buzdolabı, sonrasında şişe su satışlarının dünya çapında patlamasına neden oldu.

Financial Times'ta yer alan habere göre, bu etki pek uzun sürmeyecek. Corona virüsü salgını sırasında evlerine kapanan insanlar, daha az şişe su aldı. Endüstrinin en büyük üçüncü oyuncusu olan Danone, üçüncü çeyrek su satışlarının yüzde 30 düşeceğini tahmin ediyor.

‘ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELER ARTTI'

Şişe su satışlarının düşmeye başlamasında önemli bir etken daha var: Plastik… Bu maddenin yarattığı çevre kirliliği ile ilgili yayınlanan raporlar, insanlarda farkındalık oluşmasını sağladı. Aynı zamanda salgın da yine insanların, çevrenin önemini daha iyi kavramasına yardımcı oldu. Jefferies analisti Martin Deboo, “Çevre kirliliği konusunda endişeler arttı. İnsanlar şişelenmiş suyu, yeni tütün gibi görüyor! Tartışmanın boyutu bu” dedi.

KAR MARJI DÜŞÜK

Su ucuz olsa da paketleme ve nakliye maliyetleri yüksek. Fiyat rekabeti de eklenince ABD'de bir şişe su 20 cente mal oluyor.

Jefferies'e göre sektörün en büyüğü olan İsviçreli Nestle, sudan yüzde 10.5'lik faaliyet marjı sağlıyor. Bu, grubun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki en düşük rakam. Fransız Danone'nin marjı ise yüzde 13. Danone CEO'su Emmanuel Faber, haziran ayında katıldığı bir konferansta her şeye rağmen şişelenmiş suyu savunarak, “Kirlilik ve nüfus yükselecek. Temiz suya ihtiyaç da artacak. Kesinlikle saf bir su istiyorsanız, ekolojik olarak sorumlu bir şekilde getirmenin bir yolunu bulmalısınız” dedi.

ŞİŞELENMİŞ SU ‘ŞEYTANİ' OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre, su kıtlığının artmasıyla birlikte şişelenmiş sular insanların gözünde ‘şeytani' olarak görülmeye başlandı. Danone, su bölümünde zayıf bir büyüme elde etti. Coca Cola'dan ekim ayında yapılan açıklamada ise, “Su kategorisindeki performans, istediğimiz gibi değil” denildi.

KARTON KUTULAR, METAL ŞİŞELER

Yatırımcılar, plastik konusunda bir şeyler yapılması için şirketlere baskı uyguluyor. Sektörün büyükleri Nestle, Danone ve Coca Cola, sürdürülebilirlik kaygılarına karşı çalışma yapıyor. Üç şirket de 2025 yılına kadar şişelenmiş suların yüzde 50'sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor. Bazı şirketler ise sularını metal ya da karton kutu ve şişelerde satmaya başladı. Kim Kardashian'ın meşhur buzdolabındaki sular, cam ve kutu içerisindeydi.