Salgın, e-ticareti 5 yıl ileri taşıdı

Corona virüsü salgını mağazaların bir süre kapanmasına neden olmuş ve bir süre sonra yeni kurallarla yeniden açılmıştı. Bu süreçte tüketiciler ihtiyaçlarını internet üzerinden satın almayı artırdı. Teknoloji devi IBM'nin hazırladığı ABD Perakende Endeksi'ne göre, salgın nedeniyle e-ticaret bu yıl yüzde 20 büyüyecek, perakende satışlar da yüzde 60 azalacak. Endekste, e-ticaretin 5 yıllık sıçrama yaptığı ifade edildi.

MAĞAZALAR KAYBEDİYOR

Mağazaların önemli ölçüde gerilediğine vurgu yapılan endekste, 2020'nin ilk çeyreğinde mağazalardan yapılan satışların yüzde 25 gerilediği, ikinci çeyrekte bu oranın yüzde 75'e ulaştığı kaydedildi.

IBM'in araştırmasına göre salgın, tüketicilerin hangi kategorilerdeki ürünlerin gerekli olduğunu düşündüklerini de iyileştirmeye yardımcı oldu. Örneğin, karantina altında tüketiciler evlerinde çalışırken ve eğitim alırken giyimin önemi daha azaldı. Bununla birlikte bakkal, alkol ve ev tadilatı malzemeleri gibi kategorilere talep sırasıyla yüzde 12, yüzde 16 ve yüzde 14 arttı.

Rapor, mağaza perakendecilerinin yeni dönemde rekabetçi kalabilmeleri için yapmaları gereken dönüşümlerden de bahsediyor. Özellikle internetten yapılan alışverişlerin mağazalardan teslim alınması gibi hizmetlerin mağazalara trafiği artırabileceği belirtildi.

Walmart ve Target gibi büyük perakendecilerin yeni sürece adapte olmalarının onlara büyük avantaj sağladığının kaydedildiği raporda, her iki perakendecinin de e-ticarete yaptıkları önceki yatırımlar sayesinde bu ay büyük kazançlar sağladığı ifade edildi. Walmart son çeyrekte e-ticaret satışlarında yüzde 97, Target da yüzde 273 artış elde etti. Ayrıca her iki perakendeci de online bakkaliye yatırımı yaparken, Walmart marketten alma ve teslimat hizmetleri de sunuyor.

Online alışveriş devi Amazon da bu dönemde en büyük çeyrek dönem kârını yakalarken, satışları da yüzde 40 arttı.

TOPLAM SATIŞTAN ALDIĞI PAY ARTIYOR

IBM'in ABD Perakende Endeksi'ne göre, salgın nedeniyle yaşanan e-ticaretteki büyüme, şu anda temel büyüme için yüksek bir çıta oluşturdu. ABD Sayım Bürosu'nun 2020 ikinci çeyrek raporuna göre, online perakende sektörü ilk çeyreğe göre yüzde 31.8 ve yıldan yıla yüzde 44.5 artışla 211.5 milyar dolara ulaştı. E-ticaret ayrıca toplam perakende satışları içinde ikinci çeyrekte yüzde 16.1 paya ulaştı. İlk çeyrekte bu oran yüzde 11.8'di.