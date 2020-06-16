Salgın, ekonomik kriz korkusunu körükledi

Corona virüsü salgınının Türkiye'de hızlı bir yayılım gösterdiği mart-mayıs döneminde sağlık ve virüs korkusu ekonomik gündemi unuttururken, normalleşme takvimleri ile birlikte, vatandaşın gündemi yeniden ekonomik krize döndü.

Mart ayından bu yana ilk kez ekonomik kriz korkusu salgınının önüne geçerken, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak vatandaşların yüzde 43'ü ekonomiyi, yüzde 29'u ise corona virüsü salgınını görüyor. Her 10 kişiden 8'i salgının Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünürken, vatandaşların yüzde 86'sı kişisel ekonomik durumundan büyük bir endişe duyuyor.

Ekonomiye ilişkin bu endişeler, alınan tedbir ve istihdam paketine rağmen vatandaşın gelecekle ve işlerinin gidişatı ile ilgili umutsuzluğunu ortaya koyuyor.

SARSINTI BEKLENİYOR

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen normalleşme döneminde vatandaşın beklentilerini ve algısını ortaya koyan araştırmada corona virüsü salgını ile birlikte hem aile bütçesinde hem de ülke ekonomisinde sarsıntılar bekleniyor.

Araştırmaya göre, vatandaşlar corona virüsü salgınının hem Türkiye ekonomisi hem de kendi ekonomileri için bir tehlike oluşturduğu konusunda hemfikir olurken, her 10 kişiden 8'i salgının Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünüyor. Yüzde 86'sı ise yine salgının ekonomi açısından bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Çalışanların yüzde 33'ü salgın sürecinde işyerlerinin geçici olarak kapandığını açıklarken, çalışanların yüzde 57'si önümüzdeki dönemde işleri üzerinde salgının olumsuz etkilerinin ortaya çıkacağını düşünüyor. Salgının işleri için bir fırsat alanı oluşturduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 6'da kaldı.

Vatandaşların yüzde 48'i işyerlerinin açılması kararını yanlış bulurken, yüzde 41'lik bir kesim bu kararın doğru olduğuna inanıyor. Her 3 gençten biri açılma kararlarını yanlış buluyor.

Ekonomiye salgın darbesi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, vatandaşın ekonomiye dair endişeleri yükselse de işyerlerinin faaliyete başlamasının doğru bir karar olmadığını düşünenler çoğunlukta olduğuna dikkat çekti.

Hayat normale döndükçe vatandaşın odağının yeniden ekonomi olabildiğini kaydeden Gedik, “İkinci nokta ise salgının kendisinin de ekonomik sorunları körüklüyor olmasıdır.

Şirketleri, çalışanları ve dolayısıyla istihdamı destekleyen paketlere rağmen insanların yüzde 96'sı salgın ülke ekonomisi için, yüzde 86'sı kişisel ekonomileri için tehlike görüyorlar. Araştırmaya katılanların çalıştığı işletmelerin üçte birinin geçici olarak faaliyetine ara vermiş olması salgının ekonomiye vurduğu darbeyi net olarak ortaya koyuyor.”