Salgın günlerinde esnaf olmak: Borçlar dağ oldu, altında kaldık

Elazığ’da kafe sektöründe çalışan Ersin Akkoç, tüm önlemleri alarak kafesini açtığını belirterek, “Esnaflar Odası’nda kıraathane olarak geçiyoruz ve oyun oynatmamız yasak olduğu için müşteriler gelmiyor. Haziran’dan beri giderlerimiz arttı ve gelirlerimiz düştü. İşçilerimizin ücretleri, sigortaları ve dükkan giderlerini karşılayamıyoruz. Sokakta da sosyal mesafeye uyulmuyor biz sosyal mesafeli de olsa oyunlarımızı oynatmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizinden masa oyunlarının serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

KAFE İŞLETMECİLERİ: MADDİ DESTEK İSTİYORUZ

Konu ile ilgili ulaştığımız Aytuğ Özdemir’de kafesinin aylardır kapalı olduğunu belirterek, “Hizmet sektörü olduğumuzdan dolayı hayat akışının sekteye uğraması bizleri olumsuz etkiliyor. Tedbirlerimizi aldık ve devletimizden esnaflara maddi destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

NARGİLE SATIŞLARININ YASAK OLMASI İŞLERİMİZİ ETKİLEDİ

Konya’da kafe sahibi Kadri Doğan, “Kapalı kaldığımız süreçte kiramızı, elektrik ve su faturalarımızı cebimizden ödedik. Pandemiden dolayı işler yüzde 80 oranında düştü. Nargile satışlarının yasak olması bizim gibi bütün kafe sahiplerinin işlerini çok etkiledi. İş yerimize aylık 45 bin lira kira ödüyoruz. Bunun yanında elektrik ve su faturalarımızı da her ay düzenli ödemek zorundayız. Pandemi öncesi günlük 4-5 bin lira olan kazancımız şu an bin liraya kadar düştü. Pandemi öncesi 16 çalışanım varken şu an bu sayıyı mecburen 5'e düşürdük. Devletten herhangi bir destek almadık” dedi.

“HİÇBİR YETKİLİ KAPIMIZI ÇALMADI”

Konya'da kıraathane sahibi Ömer Algı (65) “42 senedir kıraathane işletiyorum. Hiç bu kadar zorlu bir süreç yaşamadık. Kapalı kaldığımız süreçte yaşadığımız zorluklara rağmen hiçbir yetkili kapımızı çalmadı. Daha sonra kıraathaneleri açmaya karar verdiler ama bu kez de oyunlar yasaklandı. Oyunun yasak olması nedeniyle hiç kimse gelmiyor. 1 çalışanım vardı, mecburen işten çıkarmak zorunda kaldım. Şu an kiramı bile karşılayamayacak durumdayım. Ben nereye kadar dayanabilirim, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“KREDİMİ NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Konya'da kıraathane sahibi Yahya Düzbayır (39), “ Kıraathane işletmecileri olarak çok zor günler yaşıyoruz. Pandemi sürecinde kiramı ödeyebilmek için birikimimi bitirdim. Şimdi kredi çektim ama nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Yanımda 2 çalışanım vardı, onları da işten çıkarmak zorunda kaldım. Yetkiler ya oyunları serbest hale getirsin, ya da bu süreçte bize destek versin” dedi.

RESTORAN İŞLETMECİSİ: DEVLET HİJYEN MADDELERİNİN YÜKÜNÜ ESNAFTAN ALSIN”

İzmir’de restoran işletmecisi olan Kayhan Altınkapı, Sözcü’ye şu açıklamalarda bulundu.

“Sezon yazlık restoran işletmecileri için normalin 30 35 gün gerisinden basladı. Yaş kısıtlamaları ve diğer yasaklar, potansiyel müşterinin ayağının kesilmesine neden oldu. Sosyal mesafeden dolayı salonumuzda 110 kişilik bir eksilme olunca, çalışan sayımız da yüzde 30 azaldı. Turuncu çember hijyen belgesine layık görülen Çeşme’deki ilk işletme olduk. Çalışanlarımız açıkta kalmasın, herkes evine ekmek götürsün amacıyla sezonu açtık. Yüzde 40’a varan bir ciro kaybımız mevcut. Hijyen maddeleri bunların yükünü işletmelerden almak adına bir teşvik olması gerekiyor.”

BERBER: HERKES EVDE TIRAŞ OLUYOR

Hatay’da berber dükkanı olan 32 yaşındaki Cevat Görür, “En başta bizim meslek için alınan tedbirler son zamanlarda biraz genişletildi ama vatandaşta hala korku var. Hala Mart sürecinde olduğu gibi herkes evde kendi traşını olmayı tercih ediyor. Tedbirlerin biraz daha serbest hale getirilmesi istiyoruz. Bu serbestlik tüm çarşı için hareketlilik anlamına gelir. İnsanlar çarşıya gelmekten, alışveriş yapmaktan korkuyor. Bu sürede benim olduğum lokasyonda 8 iş yeri kepenk kapattı” diye konuştu.

GİYİM MAĞAZASI İŞLETMECİSİ: VATANDAŞ ÜRÜN DENEMEKTEN KORKUYOR

Giyim mağazası bulunan Vahap Dönmez(20), vatandaşların ürün denemekten korktuklarını belirterek, “Çoğunlukla i̇nternet alışverişi yapılıyor. İnsanların internete yönelmesi bizim işlerimizin yüzde 30 düşmesine neden oldu. Kış mevsiminde tedbirler artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla işler daha da düşecek” dedi.

Optik işletmecisi Rıza Mullaoğlu(58), “Biz en çok 65 yaş ve üzerine getirilen yasaklardan etkilendik. Hastaneye gidip reçete alamadıkları için biz de gözlük satamıyoruz. Aynı şekilde çocuklara getirilen yasaklar da bizim için sıkıntı yarattı. Diğer yandan ürünlerin deneme korkusu da satışları etkiledi. Bizim için düşüş yüzde 35’lik bir oranda oldu. Tek korkumuz yasaklarla gelen kapanışlar. Saat sınırlaması olabilir ama sokak yasağı bizim dükkanı kapatmamız demek” sözlerini kullandı.

HEDİYELİK EŞYA SATICISI: ZİYARETLER YOK KİMSE ÜRÜN ALMIYOR

Hediyelik eşya satan Ümit Can Bademci (24), tedbirlerin turizme olumsuz etki ettiğini belirterek, “Bu dönemde ziyaretler yapılmadığı için hediyelik ürün satışlarında düşüş oldu, mağazaya kimse gelmiyor artık. Bizim kazancımız yerinde sayarken giderlerimize zam üstüne zam geliyor. İşler yarı yarıya düştü ama ben kiramı dolarla veriyorum, hala vergimi ödemeye devam ediyorum. Ben zamlı elektrik kullanıyorum. Devlet bana destek vererek, teşvik ödeyerek benim yanımda durmalı” ifadelerine yer verdi.

DÖNER USTASI: KİMSE DIŞARDA YEMEK YEMİYOR

Döner ustası Ali Keremoğlu (52), kimsenin dışarda yemek yemediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Tedbirler de insanları sıkınca hiç kimse dışarıda yemek yemeyi tercih etmiyor. Herkes evine sipariş veriyor ama o da işlerin normal seyretmesini sağlamadı. Bunda tek etken korku. Ya eleman çıkaracağız ya da tümden kapatacağız. Allah bize sabır versin.”