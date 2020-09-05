Salgın tasarrufu sağlığa yöneltti

Corona virüsü salgını, önce sağlık sonra da ekonomik endişeleri üst seviyeye taşırken, süregelen belirsizlik ortamı ve gelecek kaygısı, tasarruf eğilimlerini de değiştirdi. Kadınların pandemi dönemindeki tasarruf eğilimleri farklılıklar gösterirken, eğitim ve sağlık, birikimlerin ana motivasyonunu oluşturdu.

MOTİVASYON DEĞİŞTİ

Türkiye'de kadınların tasarruf eğilimlerini ve yatırım alışkanlıklarını incelemek amacıyla Odeabank tarafından gerçekleştirilen Kadınların Birikim Alışkanlıkları Araştırması sonuçları, birikim eğilim ve motivasyonlarında önemli değişimlere işaret ediyor. Araştırmada dikkat çeken önemli bir unsur sağlık amaçlı birikim motivasyonunun ilk yapılan araştırmadaki 4. sıradan, temmuz ayında yapılan ikinci araştırmada 3'üncü sıraya yükselmesi oldu.

Sağlık birikimi motivasyonu Covid-19 öncesinde yüzde 15 iken, pandemi ile birlikte yüzde 32'lere ulaştı. Araştırmada yer alan 260 kişilik hedef grubun yüzde 65'i salgın ilan edildikten sonra birikim sebeplerinde değişiklik olduğunu belirtti.

BİRİKİM TUTARI ARTTI

Salgın öncesi kadınların yüzde 28'inin, salgın sonrası ise yüzde 56'sının aylık ortalama birikim düzeyinin aylık toplam gelirinin yüzde 11'inden fazla olduğu ortaya çıktı. Salgın sonrası birikim motivasyonu değişen grubun tamamının, genel birikim yapma sebebinde sağlık harcamalarının önemli yer tuttuğu ortaya konuldu

Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar fazladan 5.000 TL'ye sahip olmaları durumunda birikim yapmayı tercih ettiği yönünde görüş bildirdi. Kadınların salgından önce, gelecek için hayalleri arasında tatil yapmak ve araba yenilemek öne çıkarken, salgın sonrasında önümüzdeki 1 yıl için ev alma isteği öne çıktı. Covid-19 öncesinde birikimleri ‘tatil' için kullanma tercihi yüzde 18 iken bu oran da yüzde 12'ye geriledi.

YENİ DİNAMİKLERE UYGUN ÜRÜNLER

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, Covid-19'un kadınlarda tasarruf eğilimini artırmakla birlikte, birikim motivasyonlarını da değiştirdiğine dikkat çekerek, “Kadınlarımız salgında sağlık ve eğitimi birikim için öncelikli alan olarak ön plana aldı. Odeabank olarak amacımız kadınların birikim eğilimlerini doğru bir şekilde yönlendirerek tasarruf etme çabalarına destek olmak. Banka olarak hizmete sunduğumuz yeni nesil bankacılık ve yatırım hizmetleri ile müşterilerimize bankamızın ürün çeşitliliğinden, avantajlı koşullarda birikim yapma imkânı sunuyoruz. Odeabank olarak, kadınların birikim yapma eğilimlerini doğru ürünler sunarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.