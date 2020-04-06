Salgına önlem ödeneğinde İŞKUR’a 3 bin 986 firma başvurdu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle geçici kapanan işyerlerinde çalışanların işten çıkarılmasını engelleyebilmek için oluşturulan kısa çalışma ödeneği için başvuru sayıları açıklandı.

Aydın İşkur'un yaptığı açıklamada, “16 Mart tarihinden itibaren 3 haftalık süreçte, Aydınlı hemşerilerimiz kısa çalışma ödeneğine yoğun ilgi göstermiş, 3 bin 986 firma, 25 bin 820 çalışanı için talepte bulunmuştur. Onaylardan sonra çalışanlarımıza 3 Ay boyunca maaş desteği sunulacaktır” denildi.

KABUL ORANLARI YÜKSEK

Taleplerin alındığı tarihten itibaren, mesai saatlerinin artırıldığı, hafta sonu da çalışmaların sürdüğünü açıklayan İşkur’dan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

* Teftiş Kurulu, bugün itibari ile 278 başvurumuzu sonuçlandırmış ve bu başvurulardan 269 tanesine Kısa Çalışma Ödeneği bağlanmasını uygun görmüştür.

* Hiçbir çalışanı ve işvereni mağdur etmeden maaş ödemeleri 5 Mayıs'ta çalışanların şahsi hesaplarına aktarılacaktır. Bu sayede hiç kimse evinden çıkmadan maaşını almaya devam edecektir.

Açıklamada henüz başvuruda bulunmayan işverenlerin, ihtiyaç duymaları halinde başvuru yapmalarının önünde hiç bir engel bulunmadığı hatırlatıldı.

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