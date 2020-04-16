Salgında milyonlar işsiz kalırken, Jeff Bezos’un serveti rekor kırdı

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’de üç haftada 17 milyon kişi işsiz kalırken, e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un patronu Jeff Bezos servetini artırdı.

Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin kişisi olan Bezos, yıl başından bu yana servetini tam 24,9 milyar dolar (171 milyar TL) artırarak 140 milyar dolara (966 milyar TL) yükseltti ve rekor tazeledi.

Bloomberg’ün konuya ilişkin haberinde, “Dünyanın en zengini bir pandemi döneminde bile ve belki de pandemi sayesinde zenginleşiyor” yorumuna yer verildi.

Salgın nedeniyle yüz milyonlarca kişi evlerinde kalırken, e-ticaret şirketi Amazon’un siparişleri arttı. 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin de desteğiyle Amazon’un hisseleri son bir ayda yüzde 36,5 değer kazandı.

TEŞVİK PAKETİ ZENGİNLERE YARADI

Bezos’un zirvede olduğu Dünyanın En Zengin 500 Kişisi’nin toplam serveti yıl başından bu yana 553 milyar dolar azaldı ancak 23 Mart’tan bu güne toplam servette yüzde 20’lik artış kaydedildi.

Özellikle bazı isimlerin son dönemde teşvik paketlerinin borsada getirdiği yükselişlerin de etkisiyle servetlerini artırdığı görülüyor.

Bezos’un boşandığı eşi MacKenzie Bezos’un da serveti 45,3 milyar dolara ulaştı ve en zengin 500 listesinde 18. sıraya yükseldi.

Petrol ve doğal gaz zengini Harold Hamm’in serveti ise petrol fiyatlarındaki çöküşle birlikte yüzde 64’lük düştü ve 3,7 milyar dolara geriledi.

WALMART VE TESLA’NIN PATRONLARI DA SERVETLERİNİ ARTIRDI

Perakende devi Walmart’ın hisseleri de artarken Walton ailesinin toplam serveti yıl başına göre yüzde 5 artışla 169 milyar dolara yükseldi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti de bu yıl 11,2 milyar dolar artışla 38,7 milyar dolara yükseldi.

Zoom’un kurucusu Eric Yuan’ın servetindeki artış ise 4,3 milyar dolar oldu.