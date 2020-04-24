Salgında para basan adam: Ayda 1 milyar dolar!

Corona virüsü salgını sonrası başta solunum cihazları olmak üzere tıbbi araç-gereçlere talep adeta patladı. Singapur'un en zengin insanı olan Li Xiting, solunum cihazı satışlarıyla her ay servetine tam 1 milyar dolar (6.9 milyar TL) daha ekliyor!

South China Morning Post'un haberine göre; Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Xiting'in mal varlığı sene başından beri 4.3 milyar dolar arttı. Şirketin piyasa değerinin de yüzde 50 yükseldiği kaydedildi. Bloomberg verilerine göre günde yaklaşık 37.7 milyon dolar kazanan Li Xiting'in serveti yüzde 47'lik artışla 13.5 milyar dolara ulaştı! Türkiye’de solunum cihazı ihracatı bakanlığın iznine bağlı.

REKABET DÜŞÜK

Maskelerin aksine solunum cihazı gibi ürünlerin üretimi oldukça karmaşık. Örneğin, sadece Çin'de 2020 yılında tam 38 bin maske üretim firması kuruldu. Ancak biyoelektronik araç-gereçleri üretmek kolay olmadığı için rekabet az.

‘1000’DEN FAZLA ÜLKEDEN SİPARİŞ ALDIK’

Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics'e dünyanın dört bir yanından solunum cihazı siparişleri yağıyor. Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Mart ayında ürünlerimize talep keskin biçimde yükseldi. Salgınla savaşan 100'den fazla ülkeden, tıbbi cihazlarımız için sipariş aldık. Sadece İtalya 10 bin solunum cihazı talep etti” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Salgında milyonlar işsiz kalırken, Jeff Bezos'un serveti rekor kırdı