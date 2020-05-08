Salgında kaybettiği 30 milyar doları geri kazanmaya çalışıyor

Corona virüsü salgını sırasında birçok zengin servetine servet kattı Ancak Avrupa'nın en zengin adamı Bernard Arnault tam tersini yaşadı. Bünyesinde birçok lüks markayı bulunduran LVMH'nin CEO'su olan Arnault, tam 30 milyar dolar ile dünyada salgın sırasında en çok para kaybeden kişi oldu.

70'TEN FAZLA MARKAYA SAHİP

Bloomberg'de yer alan habere göre 71 yaşındaki iş insanı, şirketini ayakta tutmak için corona virüsünün risk grubunda olmasına rağmen her gün Paris'in ünlü caddesi Avenue Montaigne'de yer alan şirket binasının dokuzuncu katındaki ofisine gidiyor.

Grubun bünyesindeki Dior, Louis Vuitton, Fendi, Bulgari gibi ünlü 70'ten fazla markanın mağazaları karantina nedeniyle kapalı durumda. Bernard Arnault, iş hayatı boyunca sayısız krizle karşılaşsa da bu yaşanan, diğerlerine hiç benzemiyor.

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RAPORLARI İNCELİYOR, GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Arnault ‘savaş odası' olarak gördüğü ofisinde bir yandan gelen raporları inceliyor, bir yandan salgın ve karantina ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 71 yaşındaki iş insanı, fabrika, mağaza ve butiklerini yeniden açma planları çerçevesinde hemen her gün başta milletvekilleri olmak üzere yetkililerle görüntülü konuşmalar yapıyor.

NEREDEYSE HER LÜKS TÜKETİM ONUN KASASINA GİDİYOR

Markanın amiral gemisi Louis Vuitton, yüzde 45'e varan kârlılık oranıyla dikkat çekiyordu. Bulgari'den bir saat aldığınızda, kolunuza Fendi çanta taktığınızda ya da Venedik'teki Cipriani Otel'de kaldığınızda, paranız doğrudan Arnault'un kasasına gidiyor.

Ancak salgın ve karantina, küresel ekonomiyi 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en kötü krize sürüklerken, lüks harcamalar da bir anda kesildi. Arnault'un dünya çapındaki moda butiklerinin neredeyse tamamı 1 aydır kapalı. Bu nedenle kayıp şimdiden milyarlarca euro oldu.

ŞİRKETİN 9 MİLYAR EURO NAKİT PARASI VAR

Her şeye rağmen, salgını büyük ölçüde atlatan Çin'deki gelişmeler, LVMH'nin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Grubun mali işler direktörü Jean-Jacques Guiony, “Karantinadan çıkan Çin'de, nisan ayında satış rakamlarında çok yüksek artışlar oldu. İnsanlar 2 ay evlerinde kaldıktan sonra, eski alışkanlıklarına hızla dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca LVMH'nin hisseleri, diğer lüks tüketim markalarına oranla salgında daha iyi bir grafik çizdi. Uzmanlara göre bunda, şirketin kasasında 9 milyar euro nakit parası olmasının yanı sıra Arnault'a duyulan güvenin de etkisi var.