Salgının kahramanlarından biri de Türk çiftçisi

Dünyanın 5 büyük tarım üreticisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye'de salgın süreci boyunca gıda arzında büyük bir sorun ile karşılaşılmazken, tarımla 200 milyar dolarlık değer yaratılabileceğine dikkat çekildi.

“Tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz.

Ülkemizin zenginleşmesine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin bulunduğu bölgede tarımın yıldızı olabileceğine dikkat çekti.

BİR ALKIŞ DA ÇİFTÇİLERE

Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Corona virüsüyle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor” dedi.

Hastalıklarla mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin ilaç kadar önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, “Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakarlık göstererek üretmeye devam etmiş, gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Dünyada çiftçiler, pandemi sürecinde üretimden kaçarken bizim çiftçimiz ülkemiz için üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

GIDA MİLLİYETÇİLİĞİ

Salgın ile birlikte tarımda kendi kendine yeterliliğin ön plana çıktığını vurgulayan Bayraktar, gıda milliyetçiliği kavramının önem kazandığı bu dönemde ülkelerin, uyguladıkları korumacılık tedbirleri kapsamında ihracata kısıtlamalar getirdiğini belirtti. Bayraktar, “Bu şartlarda ithalat yapılsa bile ürünün çok daha pahalıya geleceği bir gerçektir” dedi.

Şemsi Bayraktar, çiftçilerin diğer kesimlerin üçte biri oranında bir gelir elde ettiğini, bu durumun sürdürülebilir olmadığını aktardı. Bayraktar şöyle devam etti: “Çiftçilerimiz tüm kaygılara rağmen üretime devam ederken, ürününü hasat edemeyeceği ve satamayacağı gibi endişeler yaşamaktadır.

Bu endişelerin giderilmesi için, gıda zincirinin ilk halkası olan tarladaki üretimin güvence altına alınması gerekmektedir. Beklentimiz, bir an evvel tarım sektörüne özel bir ekonomik paket açıklanmasıdır.”

Gübre fiyatları önemli

Bayraktar açıklamalarında çözüm önerileri ve taleplere ilişkin de bilgi vererek, “Gübre, mazot, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Gübre fiyatları üretimde önemli bir kriterdir.

Bazı gıda ürünlerinde spekülatif olarak yaşanan fiyat artışları, üretici- tüketici makasının açılmasına neden oluyor. Bu durum hem üreticilerimizi hem de tüketicileri olumsuz etkiliyor.

Üreticilerimiz ürününü düşük fiyatla satarken tüketici pahalıya alıyor. Bu spekülatif hareketlerin denetimlerle kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu.