Salgının yıldızı: Bitki bazlı yapay et

Corona virüsü salgını özellikle ABD'deki et üretimindeki tedarik zincirini etkiledi. Büyük tesisler salgın nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Buna rağmen ete olan talep nedeniyle stok krizi kapıda. Bu durum, ‘bitki bazlı yapay et' sektörünün yıldızının parlamasını sağladı.

Gıda teknolojisinin en büyüklerinden biri olan Beyond Meat'in hisseleri geçen ay yüzde 49 gibi çarpıcı bir artış gösterdi. Bu alanda üretim yapan küçük şirketler de ciddi yatırımlar almaya başladı. Nisan ayının ortasında ABD'de yapay ete olan talep geçtiğimiz yıla oranla ikiye katlandı.

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‘ALTERNATİF PROTEİN TEZİ, SALGINLA BİRLİKTE GÜÇLENDİ’

Bloomberg’te yer alan habere göre, Coller Capital'in kurucusu olan vegan iş insanı Jeremy Coller, “Alternatif protein tezi, corona virüsü salgınıyla birlikte güçlendi. Bunu, muazzam bir şekilde gelişen ve önemli hale gelen bir sektör olarak görüyoruz” diye konuştu. Coller aynı zamanda, Çiftlik Hayvanları Yatırım Riski ve Getiri Girişimi'ni (FAIRR) hayata geçirdi. FAIRR, yoğun hayvancılık üretiminin küresel finansal sistem için önemli riskler oluşturduğuna ve sürdürülebilir kalkınmayı önlediğine dikkat çeken bir giriş. FAIRR üyeleri ve bağlantıları dünya çapında 20.4 trilyon doları yönetiyor!

2019'da gıda pazarı sadece yüzde 2.2'lik bir büyüme gösterdi. Diğer taraftan bitki bazlı gıdaların yüzde 11.4 arttığı tahmin ediliyor. Yapay etlerin satışı yüzde 18 yükseldi. Beyond Meat sosisleri, Impossiple Foot burgerleri ve Tofurkey dilim mezeleri; en çok talep gören yapay et ürünleri oldu.

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PEPSICO, ÇİNLİ ŞİRKETİ 705 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Ete alternatif ürünlerin geliştirilmesi en çok Çin için önemli. Ülke, dünya nüfusunun yüzde 20'sini, dünya tarım arazilerinin yüzde 7'siyle besliyor. Gıda güvenliği ve tedariki, hükümet için her zaman öncelikli konulardan biri. Şimdiye kadar yapay et geliştirme konusunda ağır davrandılar. Corona virüsü salgını sonrası bu konuda da ilerlemeler oldu. Özellikle ABD'li şirketlerin girişimleri, cezbedici. Son olarak PepsiCo, konja ve soya bazlı sosisleriyle popüler olan Çinli Baicaowei'yi şubat ayında 705 milyon dolara satın aldı.

‘SALGINDAN DAHA BÜYÜK SORUN HALİNE GELECEK’

ABD San Diego merkezli Plantible Foods, aralık ayından beri yeni bir ürün geliştirmek için yatırım toplama turundaydı ve 4.6 milyon dolar topladı. Hong Kong'lu yatırım fonu Vectr Ventures, şirkete 1.6 milyon dolar yatırdı.

Plantible, yaklaşık yüzde 45'i protein olan ve sadece 48 saatte biokütlesini yenileyen su mercimeği yetiştirmeyi hedefliyor. Ürün tatsız olacak ve yemeklerde protein açığını kapatmak için kullanılacak. Vectr Ventures'in ortağı Alan Chan, “Bu yatırım, salgından daha acil bir konu haline gelecek olan; Asya'nın nüfus artışı, kentsel göç ve gıda sorunlarına odaklanmanın bir yolu” diye konuştu.

Diğer bitki bazlı gıda teknoloji şirketleri de ilk çeyrekte para toplama konusunda başarılı oldu. Bitki bazlı tavuk nuggetları üreten Rebellyous Food 6 milyon dolar yatırım aldı. Birçok gıda markasını bünyesinde barındıran Live Kindly, mart ayında 200 milyon dolarlık girişim turu kapattı.