Samsun’da tıraş ücretlerine yüzde 42 zam

4 yıldır fiyat artışı yapmayan berberler, Samsun'da zam yapma kararı aldı. En son 2016 yılında fiyat tarifesinde değişikliğe giden Samsun Berberler Odası, yönetim kurulu ile yapılan istişare neticesinde artan maliyetleri ve giderleri göz önünde bulundurarak zam yapma yoluna gitti.

Alınan karar doğrultusunda Samsun'da 1. sınıf berberlerdeki saç-sakal (yıkamalı) tıraş ücreti 35 TL'den 50 TL'ye, 2. sınıf berberlerde 30 TL olan saç-sakal (yıkamalı) tıraş ücreti de 45 TL'ye çıkacak.

“4 YILDIR YAPMIYORDUK ESNAFIN MALİYETLERİ ARTTI”

Yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, “2016 yılından beri fiyat tarifesine zam yapmadık. Zor süreçte ekonomiye faydalı olmayı ve halkımızın daha rahat tıraş olmasını istedik. Bu zamana kadar zararına da olsa eski tarifeyi kullanıyorduk. Artan maliyetlerden sonra bir zam uygulayacağız. Yönetim kurulu toplantımızda da arkadaşlarımızla görüştük ve zam kararı aldık.

Berber ve terziler halkla birebir iletişimde bulunarak işlerini yapıyorlar. Esnaflarımızın da çok zarar etmemesi için kısa bir zamanda bu uygulamayı yapacağız. 1. sınıf berberlerde yıkamalı saç-sakal tıraşı 35 TL'ydi. Buna epilasyon, friksiyon gibi uygulamalar da eklenin fiyat 70 TL'yi buluyordu. Bundan sonra 35 lira tıraş ücreti 50 lira olacak. Yapılacak zamların ardından tıraş ücreti 35 liradan 50 liraya çıkacak. 2. sınıf diye tabir ettiğimiz mahalle arası berberlerde ise fiyatlar 1. sınıf berber tarifesinden 5 TL aşağıda olacak” dedi.

Tıraş ücretlerine zam geleceğini öğrenen bazı vatandaşlar durumu olumlu karşılarken, bazı vatandaşlar ise tüm tüketim giderlerine zam yapılmasının doğru olmadığını söylediler. Berberler ise 4 yıldır fiyat tarifesinde değişikliğe gidilmediğini dile getirerek, zammın yerinde bir karar olduğunu savundu.

ŞU ANDA UYGULANAN FİYAT TARİFESİ

Samsun'da mevcut fiyat tarifesi; saç-sakal (yıkamalı) 35 TL, saç (yıkamalı) 30 TL, saç-sakal 25 TL, saç 20 TL, sakal 10 TL, saç yıkama – fön 10 TL, bıyık boyama 15 TL, epilasyon – friksiyon 5 TL, cilt bakımı 20 TL, saç boyama 50 TL, perma 50 TL ve damat tıraşı 150 TL olarak uygulanıyordu. Fiyatlara yeni tarifeye göre 15 liraya varan zam uygulanacak.