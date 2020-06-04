Samsung patronu için yeniden tutuklama talebi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un başı bir süredir şirketin veliahtı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Lee Jae-yong (Batıda bilinen adıyla Jay Y. Lee) nedeniyle dertteydi. Lee, 2017 yılında kamu ihalelerinde devletten imtiyaz sağlamak için 40 milyon dolar rüşvet vermek, yalan yere yemin ve zimmete para geçirmek suçlamalarıyla göz altına alınmıştı. Samsung yöneticisi için 5 yıl hapis cezası verilse de üst mahkeme bunu kaldırmıştı.

SAMSUNG SORUŞTURMADA İŞ BİRLİĞİNE HAZIR



Reuters'ta yer alan habere göre, Güney Koreli savcılar Jay Y. Lee için yeniden tutuklama talep etti. Lee, 2018'de salıverildikten 2 sene sonra bir kez daha hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Savcılar, Jay Y. Lee'yi rüşvetin yanı sıra hisse senedi fiyatlarında manipülasyon yapmak, denetim kuralı ihlalleriyle suçluyor.

Lee'nin avukatlarından yapılan ilk açıklamada, savcıların bu talebi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Hem Lee'nin hem de Samsung'un soruşturma çerçevesinde tamamen iş birliğine hazır olduğu vurgulandı.

SAMSUNG BIOLOGICS'İN DEĞERİ ŞİŞİRİLDİ İDDİASI

Güney Kore Mali Komisyonu, Samsung Biologics'in değerinin 2015'te 3.7 milyar dolar şişirildiği yönünde şikayette bulununca, savcılar, muhasebe sahtekarlığını araştırmak için soruşturma başlattı. Samsung ise iddianamenin geçerliliğini araştırmak için soruşturmanın dışarıdan incelenmesini talep etti. Seul Merkez Bölge Savcılığı, bunun için prosedürlerin işlediğini açıkladı.

FİİLİ 1 NUMARA KONUMUNDA

Savcılar en son geçen ay Jay Y. Lee'yi sorgulamıştı. Lee ayrıca basın karşısına geçerek yaptıkları nedeniyle herkesten özür dilemişti. 51 yaşındaki Lee her ne kadar başkan yardımcısı görevini yürütse de babası Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesi ve o tarihten beri hastanede yatması nedeniyle aslında Samsung'un 1 numarası olarak gösteriliyor.