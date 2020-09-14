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Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4.4 yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre %4.4 arttı.

Sozcu.com.tr
11:40 -
Haberler Ekonomi
Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4.4 yükseldi

Türkiye genelinde sanayi üretimi Temmuz’da aylık bazda yüzde 8.4 ve yıllık bazda yüzde 4.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.4 arttı.

TÜİK verilerine göre, temmuzda aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 arttı.

Son güncelleme: 11:41 14.09.2020
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