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Sanayi üretimi aralıkta yüzde 8,6 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık yüzde 8,6, aylık yüzde 1,9 arttı. Yıllık bazda son 21 ayın en yüksek artışı kaydedilmiş oldu. 2019'un tamamında ise üretim, 2018'e göre yüzde 0,6 oranında azaldı.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Ekonomi
Sanayi üretimi aralıkta yüzde 8,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış yıllık artış, Şubat 2018’deki yüzde 9,5’luk artış sonrasındaki en yüksek rakam oldu.

Böylece, sanayi üretimi yıllık bazda dört ay üst üste arttı.

2019’un toplamında ise sanayi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,9

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Sanayi
Son güncelleme: 10:21 13.02.2020
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