Sanayiciden elektrik ve ek vergi isyanı

Ekonomi yönetimi yıllardır ülke kaynaklarını emen inşaat sektörüne yönelik yeni teşvik ve destek paketleri açarken üretim, istihdam ve ihracat sağlayan sanayicilerden adeta feryat geldi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, hükümetin Covid-19 önlemleri kapsamında ek gümrük vergilerine zam yapılması ve elektrik zamları yüzünden birçok sanayicinin kepenk kapatmak zorunda kalabileceği uyarısı yaptı. Başkan Tuncay, ekonomideki daralmayı aşmak için sanayiciye destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

FABRİKALAR KAPANIR

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, dünya geneline yayılan Covid-19 salgını nedeniyle sanayicinin ihracat imkanlarının ciddi ölçüde daraldığını, üstüne üstlük ithal girdilere ek gümrük vergisi artışı yapılmasıyla ithalata bağlı üretim yapan sanayicinin daha da zora düştüğünü söyledi.

Tuncay, “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da açıkladığı gibi Mayıs 2020'de ara malı ve yatırım malı ithalatı toplam ithalatımızın yüzde 91.2' sini oluşturdu ve ülkemizde toplam ihracatımızın da yaklaşık yüzde 80'i ithal girdi ile yapılmaktadır. İthalata bağlılık, sanayicilerde kırılmalara neden oldu.

Üretim politikalarının ihtiyaçlara göre revize edilmemesi halinde birçok sanayici kepenk kapatmak zorunda kalacaktır” uyarısında bulundu.

ELEKTRİK YÜZDE 20 ZAMLANDI

Tuncay, salgın sürecinde ithal girdi maliyetleri altında ezilen sanayiciye bir darbenin de elektrik maliyetlerindeki artıştan geldiğini bildirdi.

Tuncay, YEKDEM maliyetinin Mart 2020'de 96.83 TL/MWh öngörülmesine karşın Nisan 2020 döneminde 233.31 TL/MWh olduğunu, YEKDEM maliyetinin yüzde 141 gibi olağanüstü düzeyde arttığını belirtirken, “Bu nedenle OSB'lerde üretim yapan sanayiciler büyük elektrik zamlarıyla karşı karşıya kaldı.

Örneğin Anadolu OSB'de yatırımcılarımıza yüzde 20 zamlı elektrik faturası yansıtmak zorunda kaldık” dedi.

KRİZDEN SANAYİ KURTARIR

Hüseyin Kutsi Tuncay, salgınla meydana gelen ekonomik daralmaların yükünün sanayici ve üreticilerin omuzlarından alınmasını, ancak bu sayede dengeli bir büyümenin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ülkenin krizden ancak sanayiye ve üretime destek vererek kurtulabileceğini belirten Tuncay, “Devletimiz, bir an önce katma değerde en yüksek payı olan üretim sektörünü önceleyen ekonomi politikalarını uygulamaya almalıdır.

Bütçe açığı, işsizlik, cari açık, çift haneli enflasyon gibi bir dizi sorun birikse de üretim politikalarında iyileştirme ile bunların da üstesinden gelinebilir” dedi.