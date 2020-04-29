Sanayinin başkentinde salgına rağmen çarklar dönüyor

Corona virüsüne karşı tedbirler sürerken sokağa çıkma yasağı uygulanmadığı için üretim tesisleri çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi başkenti olarak bilinen Kocaeli'de de hemen her fabrika çalışmalarını sürdürüyor. Üretim sektörünün iki büyük sendika konfederasyonunun temsilcileri Kocaeli'deki durumu Sözcü’ye değerlendirdi.

DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, örgütlü oldukları fabrikalarda üretimin aralıksız sürdüğünü söyledi. Türk İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız ise örgütlü oldukları fabrikalarda kısa çalışmaların yapıldığını, bütün sağlık tedbirlerini eksiksiz aldıklarını belirtti.

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“HÜKÜMET ÜRETİMİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük şöyle konuştu:

“Özel sektörde bir tek lastik fabrikaları durdu. Stoku fazla olduğu için durdu onlar da stok bitince üretim yeniden başlayacak. Kocaeli genelinde dikkat çekecek bir üretim duruşu olduğunu düşünmüyorum ben. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var. Ama çalışıyorsa serbest. Hükümet çalışmanın, üretimin eksiksiz devam etmesini istiyor yani. Çalışma hayatını, işvereni korumaya yönelik bir uygulama var. Ancak işçinin sağlığını korumaya yönelik bir uygulama yok. Sosyal mesafe gibi uygulamalar var. Kimi tedbirler var. Ancak yaşamak isteyen işçi maaş almak zorunda. Evinden çıkıp işine gitmek zorunda.”

“ADALETSİZLİK VAR”

Hükümetin hayata geçirdiği ekonomik tedbir paketlerinin işvereni korumak için olduğunu söyleyen Vedat Küçük, “Ekonomik tedbirler açıklanıyor. Her şey işverene göre ayarlanıyor. Sürekli işvereni koruyorlar. İşçiye dokunan yok. 3 ay ücretsiz izin konusu da geçirildi. İşçiye hiçbir şey yok” dedi.

Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim üyelerimizin tamamı sahada çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte küçük esnaf da çok mağdur oldu. Küçük esnaf kapalı. Ama fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Bu bir adaletsizlik. Bir an önce virüs belasından kurtulalım ama asıl gerçeklerle bu virüsten sonra yüzleşeceğiz. Virüs sonrası için ciddi ekonomik tedbirler alınmalı. Ücretsiz izin uygulaması kaldırılmalı ve işten çıkarmalar uzun bir süre ile yasaklanmalı.”

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“BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) Kocaeli Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, sendika olarak iş yerlerinde bütün sağlık tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kısa çalışmalar devam ediyor. Çok az sayıda fabrika kısmen devam ediyor. Biz servisten itibaren termal kameralar ve ateş ölçerler ile işçilerimizin sağlığı için çeşitli tedbirler aldık. Eldivenler ve dezenfektanlar ile koruyucu maskeler ile işçimizi koruyoruz. Vardiya içerisinde 4-5 defa eldiven ve maske değiştiriyor işçilerimiz.”

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“ÜCRETSİZ İZNİ UYGULATMAYIZ”

Ücretsiz izin uygulamasına örgütlü oldukları fabrikalarda izin vermeyeceklerini söyleyen Yıldız, “Ücretsiz izin iş hukukunda bugüne kadar sadece işçinin yıllık izin talebi ile verilebiliyordu. Yeni yasa ile birlikte ücretsiz izin kanuna girmiş oldu. Biz fabrikalarda şu ortamda bunu uygulatmayız. Bunu çok açık söyleyeyim. Çalışma hayatının altına dinamit koymak gibi bir şey bu. Üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar uygularız” dedi.

Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim iş yerlerimizde kısa çalışma ödeneği uygulanabiliyor. Yüzde 60 devlet, yüzde 29 da işveren karşılıyor. İşçilerimiz ücretinin yüzde 89'unu alıyor. Bu süreci bu şekilde atlatma hayreti içerisindeyiz.”