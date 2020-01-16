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Sanayinin kalbinde 130 bin çalışan için grev kararı

Tofaş, Oyak Renault gibi büyük otomobil fabrikalarının da aralarında bulunduğu 200 iş yerinde 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisi için grev kararı alındı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı alındığını duyurdu.

12:48 -
Haberler Ekonomi
Sanayinin kalbinde 130 bin çalışan için grev kararı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Türk Metal Sendikası da yaklaşık 200 iş yerinde grev kararı alındığını duyurdu.

“MASADA ANLAŞAMADIK, GREV KARARI ALDIK”

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmediklerini belirterek, “İşveren ile masada anlaşamadık. Bugün itibarıyla grev kararı aldık. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Pevrul Kavlak yarın Bursa’da geniş katılımla bir basın toplantısı düzenleyecek. İşçiler 19 Ocak Cumartesi günü de Bursa’da sanatçı Haluk Levent’in de katılacağı dayanışma mitingi gerçekleştirecek. (İHA)

Son güncelleme: 12:52 16.01.2020
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