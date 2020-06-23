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Sanofi 2021’in ilk yarısına kadar aşı için onay almayı bekliyor

Fransız ilaç üreticisi Sanofi SA, geliştirmekte olduğu corona virüsü aşısının kullanıma girme tarihi olarak 2021'in ilk yarısına işaret etti.

14:20 -
Haberler Ekonomi
Sanofi 2021’in ilk yarısına kadar aşı için onay almayı bekliyor

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Fransız ilaç üreticisi Sanofi SA, İngiliz GlaxoSmithKline Plc ile geliştirdiği potansiyel COVID-19 aşısı için önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar onay almayı beklediğini açıkladı.

Sanofi ve GSK, Nisan ayında aşının başarılı olması durumunda 2021’in ikinci yarısında kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Şu anda dünya çapında 9 milyondan fazla insana bulaşan ve 469 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünü önlemek için herhangi bir aşı bulunmuyor. Sadece klinik çalışmalarda hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarına faydalı olan birkaç ilaç bulunuyor.

Birçok ilaç üreticisi, büyük ölçekte üretilebilen güvenli ve etkili bir aşı bulmak için bir yarış başlattı.

Sanofi, şu anda iki aşı projesi üzerinde çalışıyor.

Sanofi, rekombinant aşısının yılda 1 milyar doza kadar üretim kapasitesine sahip olduğunu ve yılda 360 milyon doza kadar mRNA aşısı sağlayabileceğini açıkladı. (REUTERS)

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Son güncelleme: 14:26 23.06.2020
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