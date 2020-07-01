Sanofi 49 ülkeye ihracat yapıyor

Yerel üretime verdiği önem doğrultusunda Lüleburgaz fabrikasına yatırımlarını hız kesmeden sürdüren şirket, 445 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi ve 2019'da gerçekleştirdiği 327 milyon kutu yıllık üretimi ile Türkiye'nin önde gelen ilaç fabrikaları arasında yer alıyor.

60 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Sanofi Türkiye, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ilaç üretim tesislerinden birine sahip. 2009 yılında Sanofi bünyesine katılan Lüleburgaz üretim tesisine yapılan toplam yatırım, toplam 1 milyar dolara yaklaştı. Sanofi Lüleburgaz fabrikası, 445 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi ve 2019'da gerçekleştirdiği 327 milyon kutu yıllık üretimi ile Türkiye'nin önde gelen ilaç fabrikalarından biri konumunda. 2019 verilerine göre, Türkiye'deki ilaç sektörü toplam üretiminin yüzde 15'i, Sanofi Lüleburgaz fabrikasında gerçekleştirildi.

Sanofi'nin ürün portföyünün kutu bazında yüzde 86'sını Türkiye'de üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sanofi Türkiye Lüleburgaz Fabrika Direktörü Rüştü Bahar, üretim ve çalışmalarını üzerine bilgi verdi: “Sanofi Türkiye, şu anda 22 uluslararası ve yerel firma için üretim gerçekleştiriyor. Toplam üretimimizin kutu bazında yüzde 10'unu, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu 49 ülkeye ihraç etmekteyiz. Önümüzdeki dönemde bu oranı daha da yukarıya çekerek ilaçta yerelleşme hedefine sunduğumuz desteği arttıracağız.

Lüleburgaz fabrikamızda yer alan Ar-Ge merkezinde bugüne kadar, 131 ürünü içeren 68 yeni jenerik molekül geliştirildi. 2019 yılında ise 4 yeni molekülün ilk ticari üretimleri tamamlanarak Türkiye ve farklı Avrupa ülkelerinin pazarlarına 10 adet ürün olarak sunuldu. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Sertifikası olan ilk çok uluslu firma konumunda bulunan bir şirket olarak, son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL Ar-Ge yatırımı ile toplum sağlığına katkıda bulunuyoruz.”

COVID-19'la mücadele döneminde de sağlık otoriteleri ile iş birliği içinde çalışarak toplum sağlığını olduğu kadar çalışan sağlığını da önemseyerek hareket ettiklerin de altını çizen Rüştü Bahar, “Bugün ilaç ve aşılarımızın üçte ikisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından hayati önem arz eden ilaçlar olarak tanımlanıyor. Hastaların ihtiyaç duydukları tedavilere erişiminin sürekliliğini sağlamak önceliklerimizin başında geliyor. Başta Sanofi Lüleburgaz fabrikası ve Tuzla dağıtım merkezimiz olmak üzere üretim ve dağıtım merkezlerimizdeki faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürerek çalışanlarımızın özverili çalışmaları, etkin süreç yönetimimiz ve kararlılığımızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 90 milyon kutu ilaç üretmeyi başardık.” dedi.