Sanovel İlaç’ın yüzde 30’u Lüksemburg merkezli şirkete satıldı

Toksöz Grup, Sanovel'in yüzde 30 hissesini 200 milyon dolar karşılığında Yamma Investments'a sattı.

Lüksemburg merkezli Yamma Investments, jenerik ilaç üretimi alanında Türkiye'nin önemli üreticilerinden biri olan Sanovel'den azınlık hissesi satın alımı konusunda anlaştı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel'in yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak.

Satış işleminin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanması bekleniyor.

SANOVEL İLAÇ KİMDİR?

Sanovel; kardiyovasküler hastalıklar, solunumla ilgili hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, antidiyabetik ve antihistaminik tedaviler ile antibiyotikler de dâhil olmak üzere birçok tedavi alanında farmasötik ürünler üretiyor. Sanovel, ilaç formülleri ABD Patent Dairesi tarafında onaylanmış tek Türk şirketi.

YAMMA INVESTMENTS KİMDİR?

Yamma Investments, Londra merkezli Metric Capital Partners LLP ile yerel ortağı Afendis Capital Partners tarafından yönetilen, uluslararası sektör yatırımcıları konsorsiyumunun desteklediği Lüksemburg bazlı bir yatırım şirketi.