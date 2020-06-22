‘Santrallerin değerleri kamuoyuna açıklasın’

Kütahya Valiliği ise web sitesine detaylı bir açıklama koydu. Valiliğe göre, kazanlar ısınana kadar fuel-oil ve motorin destekli yakıt kullanılmasından dolayı bacalardan yer yer siyah duman çıkıyor.

BAKANLIK İZLİYOR

TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın yazılı açıklamasında “Ciddi kuşkularımız var” ifadeleri kullanıldı. Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, tüm termik santralleri anlık olarak izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Açıklamada “Baca gazı toz, kükürt ve azot oksit ölçümleri kamuoyuna açık olmadığı için güven vermiyor. Valiliğin açıklamasında yazıldığı gibi bacalardaki ölçüm cihazları Sürekli Emisyon İzleme Sistemi'ne bağlıdır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlık olarak takip edilebilmektedir. Biz de bunların kamuoyunun erişimine açılmasını istiyoruz. Sürekli Emisyon İzleme Sistemi kamuoyuna açık olursa, baca gazı salımlarının sınır değerler içinde olup olmadığını başta yerel halk ardından hepimiz izleyebiliriz” denildi.

SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMAYABİLİR

Enerji Çalışma Grubu bir başka detaya daha dikkat çekti: “Çalışması 2020 başında durdurulmuş olan santrallerde kükürtün indirgenmesi için kurulan ‘kuru soğurucu püskürtme' yönteminin yatırım maliyeti ve yapım süresi az, işletme maliyeti yüksektir. Bunu geçici olarak kurdukları yönünde bilgiler alıyoruz. Sonra Türkiye kömürlerine daha uygun olan “Kireçtaşı ile yaş yıkama” tekniğine uygun tesis kuracakları belirtiliyor” denildi.