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Sarımsağın fiyatı arttı ama nedeni corona değil

Corona virüsüne karşı iyi geldiği hatta tedavi ettiği ileri sürülen sarımsağın fiyatı 45-55 liraya çıktı. Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, fiyat artışının nedeninin salgın olmadığını belirterek, "Depolardaki son sarımsaklar satılıyor. Şimdi ekim zamanı. Nisan ayından sonra fiyatlar daha da artabilir. Bu salgının bize faydası Çin ve Hindistan'dan artık sarımsak alınmayacak. Avrupa ülkeleri de bizim ürünlerimizi tercih edecekler" dedi.

İsmail AKDUMAN
16:01 -
Haberler Ekonomi
Sarımsağın fiyatı arttı ama nedeni corona değil

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de resmi verilere göre dün geceye kadar 9 kişinin ölümüne neden olan corona virüsüne sarımsağın iyi geldiği söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü ise bu söylentiyi yalanladı.

Ancak söz konusu söylemler üzerine sarımsağın fiyatının da arttığı ileri sürüldü. Bir ay öncesine kadar iriliğine göre 20-25 liradan satılan sarımsak şimdiler 45-55 liraya satılıyor.

Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, “Corona virüsüne karşı etkili mi değil mi bilemem. Ama bizim sarımsağın her şeye faydası olur” diye konuştu.

Eligüzeloğlu, pazardaki fiyat artışının ise virüsle alakalı olmadığını söyledi.

DEPOLARDAKİ SON SARIMSAKLAR SATILIYOR

Abdullah Adıgüzeloğlu, sarımsak ekiminin başladığını dile getirerek, “Şu an ekim zamanı. Depolardaki son sarımsaklar satılıyor. Fiyatlar genelde bu dönemlerde artar. Nisan ayından sonra fiyatlar daha da artabilir. Çünkü depolardaki sarımsak bitecek ve piyasada Haziran ayına kadar az miktarda sarımsak bulunacak. Bu normal bir durum” dedi.

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