Şartlı doğum yardımı nedir? Bakandan doğum yapanlara müjde

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de devlet kanalı ile yapılan yardımlar oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kadınlara verilen sosyal yardımların miktarında artma olacağını söylemişti. Bakan Selçuk; “Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık.” demişti. Peki kadınlara ödenen sosyal yardım miktarları kaç para? Şartlı doğum yardımı nedir? Doğum yardımına başvurular nasıl yapılır? Tüm bilgiler haberimizde…

DOĞUM YARDIMI NEDİR? ŞARTLI DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı, doğumunu yetkili hastanelerde yapan ve daha önce gebelik yardımından yararlanmış vatandaşların, doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.

ŞARTLI DOĞUM YARDIMI ÖDEME TUTARI NE KADAR?

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 75 TL;

Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 35 TL,

Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.

BAKAN SELÇUK’UN AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: “Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık.” dedi.