Satın almalar 15 yılın dibinde

Büyüme ivmesini kaybeden Türkiye'de dış politikadan ürken yabancı yatırımcı beklemeye geçerken, 2019'da 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşen satın alma ve birleşme işlemleri ekonomik krizin etkisi ile son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2018'de 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşen birleşme ve satın alım işlemleri milli gelirin yüzde 1.1'ine denk gelirken 2019'daki pay ise yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. 2019'da mega işlem olarak tabir edilen 1 milyar dolar üzerinde satın alma ve birleşme yaşanmazken, toplam 238 şirket el değiştirme ya da ortak alma işlemi gerçekleştirdi. Değeri açıklanmayanlarla birlikte koplam işlem hacminin ise 4.5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK 3. KÖPRÜ

KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Raporu'nu dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Rapora göre, 2019 yılında gerçekleşen 10 işlemin 8'ini yabancı yatırımlar oluşturdu. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi 2.2 milyar dolar ile yüzde 76'ya ulaştı. Yılın en büyük işlemi ise 3. köprünün yüzde 51'inin 688.5 milyon dolar ile Çinli şirkete satılması ve Astaldi'nin Türkiye'den çıkışı oldu. Halka arzı hedeflerken borsadaki düşüş nedeniyle bu karardan vazgeçen Boyner'in Beymen ve lüks markaları 415.5 milyon dolara Katarlı ortağına satması ikinci büyük işlem oldu. 3'üncü büyük işlem ise Koç Holding'in Yapı Kredi hisselerini 281.8 milyon dolara alması oldu.

KRİZDEKİLER HAREKETLİ

Sektörel dağılımlarına bakıldığında 2019'da işlem hacmi bazında bir düşüş yaşanırken, krizden en büyük darbeyi alan altyapı ve inşaat ile otomotiv ve perakende sektörü en fazla satış ve birleşme işlemine sahne olan sektörler oldu. Rapora göre, 2019 yılında toplam 78 işlem gerçekleştiren finansal yatırımcıların yaptığı işlemler, toplam işlem hacmindeki yüzde 3 payını korudu.

YATIRIMCI KORKTU

Müşfik Cantekinler, 2019'da Suriye başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler ile ekonomik krizin yabancı yatırımcıyı doğrudan etkilediğini dile getirdi. “Yatırımcı korktu bu durumdan. Türkiye'nin yatırım yapılabilir pozisyonda olmayışı yatırımcıyı etkiledi. Büyüme hikayesini kaybettik. Her yıl 800 bin yeni istihdam yaratılması gerekiyor. Bunun devam ettirilmesi için de büyüme gerekiyor” yorumunu yapan Cantekinler, 2020 için dış politika, ABD yaptırımları, yüzde 5'in altında gelecek büyümenin yatırımcı açısından risk yaratacağına işaret etti. Cantekinler, 2020 için 5-10 milyar dolar arasında bir birleşme ve satın alım işlemi gerçekleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.