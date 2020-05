Savcılar Amazon’a karşı harekete geçti

Amazon ve ona bağlı market zinciri Whole Foods ABD’de salgın sırasında verdikleri hizmetle insanların gerekli ürünlere ulaşması konusunda önemli rol oynadı. Ancak iki marka aynı zamanda çalışanlarını virüsten korumak için gerekli tedbirleri almamakla da eleştirildi.

Business Insider'da yer alan habere göre, ABD'de eyaletler bu konuda harekete geçti. New York, Washington, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Oregon, Pennsylvania ve Massachusetts başsavcıları, Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Whole Foods CEO'su John Mackey'e mektup gönderdi.

TALEPLER SIRALANDI

Mektupta iki şirketten, çalışanlara ücretli izin ve sınırsız ücretsiz izin vermesi, sağlık ve güvenlik önlemleri alması ve devlet hastalık izni yasasına uyması talep edildi. Ayrıca protesto düzenleyen işçilerin kovulmasının da yeniden gözden geçirilmesi istendi. Başsavcılar, kaç Amazon ve Whole Foods çalışanının corona virüsüne yakalandığını ve kaçının bu nedenle öldüğünün de resmi olarak açıklanmasını talep etti.

‘MEDYADAN DEĞİL, SİZDEN ÖĞRENMEK İSTERİZ’

Amazon'un en az bir depo işçisinin virüs nedeniyle öldüğü biliniyor. New York ve başkent Washington yerel medyası, Whole Foods'ta birçok çalışanın virüse yakalandığını duyurmuştu. Oregon ve Massachusetts’te ise Whole Foods çalışanlarının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürmüştü. Mektupta, “Bu iddiaları yerel medya haberlerinden öğrenmek yerine Whole Foods'tan resmi bir açıklama yapılmasını tercih ederiz” denildi.

AMAZON ‘ZORUNLU DEĞİLİZ’ DEDİ AMA…



Amazon'un kıdemli operasyon başkan yardımcısı Dave Clark, 10 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, “Amazon'da virüs bulaşan kaç çalışan olduğunu bilmiyorum. Zaten bu kullanışlı bir veri değil” ifadelerini kullanmıştı.

Bir başka Amazon yöneticisi ise şirketin bu sayıyı araştırmama ya da halka açıklamama hakkı olduğunu söylemişti. Ancak eyalet başsavcıları, Amazon'un virüse yakalanan ve bu nedenle ölen işçi sayısını açıklamakla yükümlü olduğu konusunda ısrarcı. Mektupta, Amazon ve Whole Foods'un çalışanlar ve müşteriler için gerekli her türlü adımı atarak salgını kötüleştirmemekle görevli oldukları belirtildi.