Sayıştay: Halkbank yanlış hesap ile itibar kaybetti

Halkbank'ın internet sitesinde, 31 Ağustos 2018 tarihinde 22.01'den 23.06'ya kadar dolar kuru 6.55 iken 3.72 seviyesinden dolar ve kur 7.62 iken 4.32'den euro satıldı.

Sayıştay o gün 30 milyon 903 bin TL'lik döviz ve altın satışı olduğunu ve 12 milyon 97 bin TL'lik zarar oluştuğunu belirledi. Ancak yapılan tüm döviz satış işlemleri, ters muhasebe kaydı oluşturularak iptal edildi ve bankanın maddi zarara maruz kalmadığı açıklandı.

Sayıştay, işlem yapan müşterilerden banka aleyhine dava açılmadığını da belirtirken; “Yaşanan olay güven kurumu olarak faaliyet gösteren, halka açık anonim şirket Halkbank'ın önemli itibar kaybına uğramasına sebep oldu” dedi.

Sayıştay, TBMM KİT Komisyonu’na sunduğu raporda şu ifadelere yer verdi:

30 YERİNE 18 MİLYONA SATILDI

“31 Ağustos 2018 Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra 22:01-23:06 saat aralığında Halkbank'ın dijital kanallarında gerek bilgilendirme amaçlı, gerekse döviz alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hatalı olarak yayımlanan döviz kurları nedeniyle kısa bir süre için bankanın döviz kurlarının olması gereken kurdan daha düşük seviyelerde yayınlanması sonucu, toplam bin 647 banka müşterisine 2 bin 561 adet döviz ve altın satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemler nedeniyle piyasa rayici değerleri toplam 30 milyon 903 bin TL olan döviz ve altın, 18 milyon 805 bin TL'ye satılmış, bu suretle toplam 12 milyon 97 bin TL tutarında Halkbank'ın zararı oluşmuştur.

TEDBİR ALIN

Ancak aksaklığın bankaların faal bulunmadığı bir zaman olması, ayrıca olayı takip eden iki günün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle düşük kurdan satışı yapılan dövizlerin, banka hesaplarından efektif olarak çekilme ya da başka bir yurt içi/yurt dışı bankaya transfer edilme imkanının olmaması nedenleriyle, piyasa rayicinin altında gerçekleştirilen tüm döviz satış işlemlerinin, ters muhasebe kaydı oluşturulmak suretiyle iptal edildiği ve bankanın herhangi bir maddi zarara maruz kalmadığı anlaşılmıştır.

Buna karşın, bazı medya organları ve sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar nedeniyle güven kurumu olarak faaliyet gösteren ve halka açık anonim şirket olan Halkbank'ın, önemli itibar kaybına uğramasına sebep olmuştur. Hatalı kur uygulamasının tekrarlanmaması için gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.