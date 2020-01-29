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Schengen vizesi 80 euro oluyor

Schengen vize ücreti 2 Şubat'tan itibaren 20 euro zamlanarak 60 eurodan 80 euroya çıkacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesine şubat ayında onay vermişti.

Sozcu.com.tr
16:44 -
Haberler Ekonomi
Schengen vizesi 80 euro oluyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen vize ücretlerine 2 Şubat’ta 20 euro zam geliyor. Konu hakkında TÜRSAB’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Vize Kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 eurodan 80 euroya yükseltilmiştir.

2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 euro tahsil edilecek. Başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.

Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir.

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Son güncelleme: 17:02 29.01.2020
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