Seçimler ticareti devre dışı bırakamaz

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları netleşmezken, gözler Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilere döndü.

Yıllık 20 milyar doları aşan dış ticaret hacminin seçim sonuçlarından etkilenmeyeceğini söyleyen iş dünyası temsilcileri, iki ülke liderlerinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin devam ettiğini kaydettiler. Ancak iş dünyasının bu olumlu beklentilerine rağmen, Türkiye ile ABD arasındaki Halkbank ve S400 füzeleri gibi sorunlar, başkan kim olursa olsun yaptırımların masada kalmasına neden oluyor. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefi bulunuyor. Türkiye ABD'ye tekstilden mobilyaya, mermerden otomotive, mücevherattan sivil havacılığa kadar pek çok ürün grubunda ihracat gerçekleştiriyor. Seçimlerin Türkiye-ABD ticari ilişkilerini, iş dünyası temsilcilerine sorduk.



ÇIKARLARA UYGUN

Pandemi sonrası dönemde ABD ile olan ticari ilişkilerin gelişmesini muhtemel bulduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, şöyle konuştu: “Amerika'nın Uzak Doğu alımlarında kısıtlamaya gitme içgüdüsünü 2019 yılında Amerikan Ticaret Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde hissetmiştik. Yine bu içgüdünün seçim sonrasında da Amerikan dış ticaret çıkarlarına uygun olarak Türkiye ile olumlu seyretmesi muhtemeldir.”





TİCARET ALET EDİLMESİN

ABD ile önemli seviyede dış ticaret yaptıklarını ifade eden Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, Demokrat ya da Cumhuriyetçi bir başkan adayının seçilmesinin, ABD'nin Türkiye politikasını yüzde 80 oranında değiştirmeyeceğini kaydetti. Ülkelerin kendi aralarında güttükleri siyasetin içine ticaretin alet edilmemesi gerektiğini tüm ticaret taraflarının sürekli dile getirdiğini anlatan Turhan, “Ancak ABD-Çin ticaret savaşının her iki tarafa da zarar verdiği ortada. Bu anlamda seçimin ekonomik ilişkilere yansımasının nötr olacağını düşünüyorum” dedi.

TÜRK ÜRETİCİ, ABD’Lİ FİRMALAR İÇİN ÖNEMLİ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, Biden ya da Trump'ın seçilmesinin ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Önder, “Hali hazırda ülkeler tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu dönemde Türk üreticiler ABD'li firmalar için önemli bir oyuncu” dedi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Onursal Başkanı Bülent Aymen de, “İlişkiler aynı şekilde sürecektir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, Ortadoğu'daki ticari planlarında Türkiye'yi dışarıda bırakamaz” ifadelerini kullandı.