Şehirler arası yolculuklarda valiz tartışması: 30 TL’den başlıyor

1 Haziran itibarıyla başlatılan yeni normalleşme kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Genelgeyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kuralı gereği firmalar, artık yarı yarıya yolcu taşımaya başladı.

Tatil, iş veya memleket ziyareti için otogarlara giden vatandaşlar, uçak fiyatları ile yarışan rakamlarla karşılaşıyor. Ücretlerdeki artışlar, bilet fiyatlarından yolcu valizine kadar her yere yansımış durumda.

VALİZ ÜCRETİ TALEP EDİLİYOR

En çok sahil bölgelerine araç kaldırılıyor. İstanbul’dan Anadolu’ya gitmek isteyenler ise valiz ücreti şokunu yaşıyor. Tek valiz için ücret talep edilmezken 3-4 valizi ile memleketinin yolunu tutmak isteyen vatandaşlar, bir yolcu ücretini daha gözden çıkarmak zorunda.

Bilindiği üzere otobüs biletleri için tavan fiyat uygulamasına gidildi. Yeni uygulamaya göre 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 401-475 kilometre arası 160 TL tavan fiyat uygulaması başladı. İstanbul’dan Türkiye’nin farklı noktalarına giden otobüs firmalarını arayarak istenen ücretleri sizler için derledik.

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URFA’YA YOLCULUK 250 LİRA, VALİZ BAŞINA ÜCRET

İstanbul’dan Şanlıurfa’ya, Urfa Hassoy ya da Şanlıurfa Cesur Turizm ile gitmek isteyen bir kişinin 1.300 kilometre olan yolculuk için ödemesi gereken ücret 250 TL. Çocuk için ise ücret istemediklerini belirten firmadaki yetkililer, 3 valiz ile gelmek istenildiğinde valizlerden birisi için ücret almayacaklarını ancak diğer ikisinin ücrete tabi olduğunu söyledi. Ücretlendirmenin de valizin boyutuna göre yapılacağı kaydedildi.

ANTALYA'YA YOLCULUK 200 LİRA, VALİZ BAŞI 50 LİRA

Antalya Toros Turizm yetkilisi de 720 kilometre olan yolculuk için bugüne dair sadece iki otobüs seferinde yer kaldığını aktararak bilet ücretinin 200 lira olduğunu söyledi.

3 yaşındaki çocuk için ücret almayacaklarını belirten firma yetkilisi, 3 büyük boy valizin 2 tanesine 70 liradan, toplamda 140 lira ücret istedi. Pazarlık sonucu valiz başına 50 liradan toplamda 100 lira indirim yapıldı.

KARS'A YOLCULUK 350 LİRA

Kars için aradığımız Kars Kalesi Turizm yetkilileri de bugün için araçlarında yer olmadığını belirtti. 832 kilometre olan İstanbul-Kars arası için istenen ücret ise 350 lira.

Bu firma da çocuklar için ücret almadıklarını ancak valiz için ekstra ücret istediklerini kaydetti. Valizin boyutunu görmeden ücret belirtemeyeceğini kaydeden firma yetkilisi, indirim yapabileceğini söyledi.

“OLAN YİNE VATANDAŞA OLUYOR”

Konu ile ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Otogar Esnaf Derneği Başkanı Şahap Önal, “2 aydır esnaflar kapalıydı. Bu dönemde birikmiş kiralarını ödeyemediler. Kiralarının ödenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Ciddi anlamda zarar ettiler ve bunu da maliyetlere yansıtıyorlar. Olan yine vatandaşa oluyor” dedi.

“TEK KİŞİ, 2 YOLCU PARASI ÖDÜYOR”

Krizi fırsata çevirmek isteyenlerin de olduğunu belirten Önal, “Vatandaşlar doğal olarak ‘yanımdaki koltuk boş, çocuğum ücretsiz gelsin’ talebinde bulunuyor. Bunu fırsata çeviren firmalar da var. Bu durum tamamen kişilerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Valizlerden 30-100 lira arasında ücret talep eden firmalar olduğunu da duyuyoruz.

Otobüsler 50 yolcu alırken artık 25 yolcu alıyor. Bu da bilet fiyatlarına tek kişi için 2 bilet ücreti olarak yansıyor. Bu esnafın ekonomik anlamda elinin rahatlatılması lazım” ifadelerini kullandı.

Önal, sorunlarının çözümü için Ekrem İmamoğlu ile konuşmak istediklerini de kaydetti.

“0-6 YAŞ KUCAKTA OLURSA ÜCRET ÖDEMEZSİNİZ”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, çocuklardan ücret alınması ile ilgili şu bilgileri paylaştı.

“0-6 yaş arası çocuklardan eskiden de kucakta oturma şartıyla ücret alınmıyordu ancak çocuk koltukta gidecekse ücret alınır. Bu otobüste de uçakta da geçerlidir.

Aynı zamanda aynı aileden kişiler yan yana seyahat edebilecek bu da aile ekonomisi açısından çok önemli. Valiz meselesi de aynı şekilde uçakta da belli ağırlık üstü için sizden ücret talep edilir.

Araçlarımızın maliyetleri çok yüksek. Günde 1.000 kilometre yapan 50 yolcu taşıyan araç artık 25 yolcu taşıyacak ve bu durumda aracın zararı sefer başına bin 800 lira oluyor.”

“KORSAN TAŞIMACILARA İTİBAR ETMEYİN”

Salgın süresinde köprü ve otoyollara da indirim yapılmasının otobüs firmalarının maliyetlerini azaltacağını belirten Yıldırım, “Vatandaşlar bu süreçte korsan taşımacılara itibar etmesinler. Artık kilometre başına ücret alınacak bir dönem. 800 liraya kadar yolcu taşınıyordu. Biz köprü ve otoyollara indirim yapılsın istiyoruz, vatandaşı daha ucuza taşımak istiyoruz” diye konuştu.