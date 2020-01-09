Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mâlî krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç’in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Şeker Piliç'e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40'da Bandırma'da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak.

KESİMHANE VE İDARE BİNASINI GARANTİ ALMIŞTI

Bandırma 1'inci İflas Müdürlüğü 3 Eylül 2018’de, şirketin kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkarılmıştı. 1'inci İcra Dairesi mezat salonunda yapılan ihaleye sadece ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası A.Ş. katılmıştı.Toplam 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası 18 milyon 72 bin 165 liradan satışa çıkarılmıştı. Garanti Bankası, başlangıç fiyatı olarak 9 milyon 750 bin lira fiyat vermiş, başka fiyat teklifi olmayınca, kesimhane ve idare binası ipotek bedeli karşılığında Garanti Bankası’nın olmuştu. (İHA-DHA)