Sendikaların üye sayısında yerel seçim etkisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi sendikalarının üye sayılarını açıkladı. Özellikle belediye işçilerinin örgütlendiği sendikaların üye sayılarında, geçen seneki yerel seçimlerin etkisi görülüyor.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Temmuz 2020 itibarıyla, en çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu, 1 milyon 21 bin üye ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) oldu. Onu 687 bin üyeyle (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve 190 bin üyeyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) takip etti.

Geçen senenin aynı dönemine göre, üye sayısı Hak-İş’te 13 bin, DİSK’te 12 bin, Türk-İş’te 9 bin arttı.

Temmuz 2019’da 13 milyon 764 bin işçinin yüzde 13,76’sına denk gelen 1 milyon 894 bin işçi sendika üyesiydi. Temmuz 2020’de ise 14 milyon 251 bin işçinin yüzde 13,66’sına denk gelen 1 milyon 946 bini sendika üyesi.

1 yılda sendika üye sayısı 52 bin kişi artarken sendikalaşma oranı yüzde 0,1 oranında gerilemiş oldu.

BELEDİYE İŞÇİLERİNİN SENDİKALARINDA DEĞİŞİM

En fazla üyeye sahip işçi sendikası, 309 binle Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası oldu. Son bir yılda Hizmet-İş’in üye sayısı 1100 kişi geriledi. Türk-İş’e bağlı Belediye-İş ise üye sayısını 11 bin artırarak 106 bine taşıdı. DİSK’e bağlı Genel-İş’in üye sayısı bu dönemde 14 bin artışla 109 bine yükseldi.

Ocak 2019’a göre, üye sayısı Hizmet-İş’te 6 bin düşerken, Belediye-İş’te 26 bin, Genel-İş’te 22 bin arttı. Bu dönemde belediye işçilerinin dahil olduğu “genel işler” iş kolunda çalışan işçi sayısı 1 milyon 61 binden 1 milyon 20 bine yükseldi.