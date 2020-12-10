Sendikaya üye oldular, ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle işten atıldılar

Çorum’da bulunan Ekmekçioğlu Metal'de işçilerin tamamı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan sonra Çalışma Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucu yetki belgesi verildi. Ancak bu hakkı tanımayan işletme yetkilileri 8 Aralık sabahı işe gelen 20 işçiyi fabrikaya sokmadı. Fabrikaya giremeyen işçiler eylem yapmaya başladı.

Yaklaşık 110 işçinin çalıştığı Ekmekçioğlu Metal A.Ş.’de 8 Aralık’ta başlayan işten çıkarmalar devam ederek 75 kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan işçilerin fabrika önünde başlattığı eylem devam ediyor.

Pandemi döneminde hükümet işten çıkarmanın yasak olduğunu açıkladı ancak “ahlaksızlık” gerekçeli işten çıkarmayı bu yasaktan muaf tuttu. Birçok işveren gibi Ekçekçioğlu Metal de “ahlaksızlık” gerekçesini içeren ve Kod 29 diye bilinen maddeden işten çıkarmayı yaptı.

“SENDİKAL HAKLARIMIZ TANINMALI”

Fabrika önünde eyleme devam eden işçilere Birleşik Metal-İş Anadolu Sorumlusu Deniz Ilgan da destek verdi.

Ilgan yaptığı açıklamada işverenden sendikal haklarının tanınmasını isteyerek, “Bakanlığa yapılan başvuru sonucu yetki belgesi geldi. Ancak bu hakkı tanımayan yöneticiler işçileri işten atmaya başladı. Üstelik bu çıkarmalar, işten çıkarmaların yasak olduğu bir zamanda yapılıyor. Ekmekçioğulları'nda ülkenin Anayasa'sı, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alınıyor. Salgın dönemini fırsat bilip işçileri cezalandırmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. İşçilerin sendikal hakları güvence altına alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

İŞTEN ÇIKARILMALAR KOD 29’DAN

11 yıldır fabrikada çalışan bir çocuk babası Hasan İnal, ilk gün kendisinin de içinde bulunduğu 6-7 kişinin SGK İşten Çıkış Kodu olan 04’den atıldıklarını belirterek, “Kod 04, iş sözleşmesi işveren tarafından sebep bildirilmeden feshedilmesi demek. Ancak daha sonra işten çıkarılan arkadaşların tamamı, içinde hırsızlık, ahlaksızlık gibi maddeleri bulunduran Kod 29’dan işten atıldı. Biz sendika üyesi olduğumuz için işten atıldık. Mücadelemiz haklarımızı alıncaya kadar devam edecek” sözlerini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: İŞ BIRAKMA KANUNSUZ

Ekmekçioğulları Grubu, yazılı olarak yaptığı açıklamada fabrikada işçilerin neden işten çıkarıldıkları hakkında bilgi vermezken, yapılan eylemin kanunsuz olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada Ekmekçioğulları Grubu’nun yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilerek, “8 Aralık 2020 tarihinde bir kısım işçilerimiz kanunsuz bir iş bırakma eylemine gitmiş olup, bu işçilerimize firmamızın kurumsal kimliğini temsilen işlerinin başına dönmeleri çağrısı yapılmıştır ancak karşılık bulmamıştır. Geçmişten bu yana işçilerin özlük haklarında hiçbir zaman hak gaspına tevessül etmediğimizi, maksimum iş sağlığı ve güvenliği konusundan taviz vermediğimizi, standartlarının üzerinde sosyal yardımda bulunduğumuzu, çalışma sürelerimizin yüz tanıma sistemi ile takip edilip mesai ödemelerinin tam olarak yapıldığını, ücretler ve yan ödemelerin devletimizin belirlediği asgari tutarın üzerinde olduğunu, sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan haksız haberlere itibar edilmemesini, asılsız haberler konusunda yasal haklarımızın saklı tutulduğunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” denildi.

29 İŞTEN AYRILIŞ (ÇIKIŞ) KODU NEDİR? SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edemeyeceği gibi işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir.