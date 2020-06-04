Sepetler büyüdü ama alışveriş sıklığı azaldı

Sektördeki son gelişmeleri online basın toplantısı ile değerlendiren Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, pandemi öncesinde 80-120 TL arasında değişen sepet ortalamalarının iki kat artışla 200-250 TL'lik bir ortalamada seyrettiğini dile getirdi. 3 günde 1 mağazaya gitme sıklığının 5-6 günde bire düştüğünü anlatan Kartallıoğlu, pandemi süreci boyunca, dijitalleşme alanında büyük gelişmeler yaşandığına işaret ederek insanların e ticaret kanallarında büyük bir akım yaşandığını dile getirdi.

YÜZDE 50 KALICI

e-ticarette 6 kat daha fazla ürün teslim edebilir hale geldiklerini aktaran Kartallıoğlu, “Müşteri trafikleri düştü ama sepetler büyüdü. İnsanlar ihtiyaçlarını bir kerede görebilmek için siparişleri fazla vererek ciroyu büyüttüler. Kapasite problemlerini aştık. Daha iyi bir hizmet sunabiliyoruz. e-ticarette sipariş veren müşterilerin yüzde 50'si kalıcı olacak” diye konuştu.